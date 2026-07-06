Заключні 40 км третього етапу Тур де Франс пройдуть без глядачів

Організатори велогонки Тур де Франс-2026 закликали глядачів не відвідувати останні 40 км третього етапу гонки.

Про це повідомляє пресслужба "Великої петлі".

У понеділок, 6 липня, на третьому етапі Туру-2026 на гонщиків чекатимуть 196 км з Граньольєрса до Ле Англе. По ходу етапу спортсмени через піренейські гори переберуться з Іспанії у Францію.

Проте з проведенням етапу виникли проблеми через лісні пожежі в Піренеях. Спершу розглядався варіант скорочення чи навіть повного скасування третього етапу, проте зрештою його таки вирішили провести.

При цьому, організатори закликали глядачів з міркувань безпеки та задля спрощення роботи пожежним службам не відвідувати останні 40 км етапу. Також останні 40 км не проїде рекламний караван Туру. Таким чином, перевал Коль ду Кальвер і фінальний підйом до Ле Англе гонщики проїдуть без підтримки фанатів на узбіччі.

Напередодні другий етап Туру-2026 у Барселоні виграв Ісаак Дель Торо.