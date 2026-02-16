Тур ОАЕ. Дель Торо виграв перший етап
Мексиканський велогонщик команди UAE Emirates Ісаак Дель Торо став переможцем першого етапу багатоденки Світового туру Тур ОАЕ. Сьогодні, 16 лютого, гонщики подолали 118 км рівнинної дистанції з Мадінат Зайєд Маджліс до Ліва Пелес із фінішем у невеличкий пагорб на останньому кілометрі.
Дель Торо у фінішному спринті випередив нідерландця Кееса Бола з Decathlon CMA CGM. Топ-3 замкнув італієць Антоніо Тібері з Bahrain Victorious.
Один із головних фаворитів етапу, італієць Джонатан Мілан із команди Lidl Trek, впав на останньому кілометрі дистанції, проте зумів продовжити гонку.
Результати першого етапу:
У вівторок, 17 лютого, в рамках другого етапу гонщики подолають 12-кілометрову рівнинну індивідуальну гонку з роздільним стартом на острові Аль Худайріат.
Нагадаємо, наприкінці січня Джей Вайн виграв Тур Даун Андер.