Тур ОАЕ. Дель Торо виграв етап і перехопив лідерство в загальному заліку

Мексиканський велогонщик команди UAE Emirates Ісаак Дель Торо став переможцем шостого етапу багатоденки Світового туру Тур ОАЕ. У суботу, 21 лютого, гонщики подолали 168 км з Аль-Айна до гірського фінішу на підйомі Джебель Хафіт (10,6 км з середнім градієнтом у 6,9%).

Маршрут 6 етапу Procyclingstats.com

Дель Торо на 12 секунд випередив австралійця Лукаса Плаппа з Jayco AlUla. Топ-3 із відставанням у 21 секунди замкнув австрієць Фелікс Галль із Decathlon CMA CGM. Четверти фінішував італієць Антоніо Тібері з Bahrain Victorious, який втратив червону майку лідера загального заліку.

Результати шостого етапу:

Загальний залік:

У неділю, 22 лютого, Тур ОАЕ-2026 завершиться 149-кілометровим рівнинним етапом зі стартом і фінішем у Абу-Дабі. Напередодні п'ятий етап виграв Джонатан Мілан.