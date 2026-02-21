Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Тур ОАЕ. Дель Торо виграв етап і перехопив лідерство в загальному заліку

Олег Дідух — 21 лютого 2026, 14:59
Тур ОАЕ. Дель Торо виграв етап і перехопив лідерство в загальному заліку
Ісаак Дель Торо
x.com/giroditalia

Мексиканський велогонщик команди UAE Emirates Ісаак Дель Торо став переможцем шостого етапу багатоденки Світового туру Тур ОАЕ. У суботу, 21 лютого, гонщики подолали 168 км з Аль-Айна до гірського фінішу на підйомі Джебель Хафіт (10,6 км з середнім градієнтом у 6,9%).

Маршрут 6 етапу
Маршрут 6 етапу
Procyclingstats.com

Дель Торо на 12 секунд випередив австралійця Лукаса Плаппа з Jayco AlUla. Топ-3 із відставанням у 21 секунди замкнув австрієць Фелікс Галль із Decathlon CMA CGM. Четверти фінішував італієць Антоніо Тібері з Bahrain Victorious, який втратив червону майку лідера загального заліку.

Результати шостого етапу:

Загальний залік:

У неділю, 22 лютого, Тур ОАЕ-2026 завершиться 149-кілометровим рівнинним етапом зі стартом і фінішем у Абу-Дабі. Напередодні п'ятий етап виграв Джонатан Мілан.

Тур ОАЕ Антоніо Тібері Ісаак Дель Торо

Тур ОАЕ

Тур ОАЕ. Мілан здобув другу перемогу поспіль
Тур ОАЕ. Мілан виграв четвертий етап, випередивши брата
Тур ОАЕ. Тібері виграв ключовий гірський етап
Тур ОАЕ. Евенепул виграв розділку
Тур ОАЕ. Дель Торо виграв перший етап

Останні новини