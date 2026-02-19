Тур ОАЕ. Мілан виграв четвертий етап, випередивши брата

Італійський велогонщик команди Lidl Trek Джонатан Мілан став переможцем четвертого етапу багатоденки Світового туру Тур ОАЕ. У четвер, 19 січня, гонщики подолали 182 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Фуджайра.

Маршрут 3 етапу Procyclingstats.com

Попри складнощі рельєфу, доля етапу вирішувалася в масовому спринті з пелотону. Перемогу здобув Мілан, який випередив британця Ітана Вернона з команди NSN і свого молодшого брата Маттео, який представляє Groupama FDJ.

Червону майку лідера загального заліку зберіг інший італієць, Антоніо Тібері з Bahrain Victorious, який напередодні виграв третій етап.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

У п'ятницю, 20 лютого, в рамках п'ятого етапу гонщики подолають 166 км рівнинного етапу зі стартом і фінішем у Дубаї.