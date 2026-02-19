Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Тур ОАЕ. Мілан виграв четвертий етап, випередивши брата

Олег Дідух — 19 лютого 2026, 16:42
Тур ОАЕ. Мілан виграв четвертий етап, випередивши брата
Джонатан Мілан
x.com/uae_tour

Італійський велогонщик команди Lidl Trek Джонатан Мілан став переможцем четвертого етапу багатоденки Світового туру Тур ОАЕ. У четвер, 19 січня, гонщики подолали 182 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Фуджайра.

Маршрут 3 етапу
Маршрут 3 етапу
Procyclingstats.com

Попри складнощі рельєфу, доля етапу вирішувалася в масовому спринті з пелотону. Перемогу здобув Мілан, який випередив британця Ітана Вернона з команди NSN і свого молодшого брата Маттео, який представляє Groupama FDJ.

Червону майку лідера загального заліку зберіг інший італієць, Антоніо Тібері з Bahrain Victorious, який напередодні виграв третій етап.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

У п'ятницю, 20 лютого, в рамках п'ятого етапу гонщики подолають 166 км рівнинного етапу зі стартом і фінішем у Дубаї.

Джонатан Мілан Тур ОАЕ

Тур ОАЕ

Тур ОАЕ. Тібері виграв ключовий гірський етап
Тур ОАЕ. Евенепул виграв розділку
Тур ОАЕ. Дель Торо виграв перший етап
Домінування Погачара та битва титанів спринту. Підсумки Туру ОАЕ-2025
Погачар виграв велобагатоденку Тур ОАЕ-2025

Останні новини