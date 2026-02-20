Українська правда
Тур ОАЕ. Мілан здобув другу перемогу поспіль

Олег Дідух — 20 лютого 2026, 15:33
Італійський велогонщик команди Lidl Trek Джонатан Мілан став переможцем п'ятого етапу багатоденки Світового туру тур ОАЕ. У п'ятницю, 20 лютого, гонщики подолали 166 км рівнинної дистанції зі стартом і фінішем у Дубаї.

Мілан у фінішному спринті випередив норвежця Ерленда Блікру з UnoX і свого співвітчизника Маттео Малучеллі з XDS Astana. Для Мілана це друга перемога поспіль на етапах Туру ОАЕ.

Червону майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах італієць Антоіно Тібері з Bahrain Victorious.

Результати п'ятого етапу:

Загальний залік:

У суботу, 21 лютого, в рамках шостого етапу гонщики подолають 168 км дистанції з Аль-Айна до гірського фінішу на підйомі Джебель Хафіт (10,6 км із середнім градієнтом у 6,9%).

