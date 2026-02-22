Дель Торо виграв Тур ОАЕ-2026

Мексиканський велогонщик команди UAE Emirates Ісаак Дель Торо став переможцем багатоденки Світового туру Тур ОАЕ-2026. В заключний день гонки спортсмени подолали 149 кілометрів рівнинної дистанції зі стартом і фінішем у Абу-Дабі.

Маршрут 7 етапу Procyclingstats.com

Сьомий етап виграв італійський гонщик команди Lidl Trek Джонатан Мілан, для якого це вже третя перемога на Турі ОАЕ-2026. У фінішному спринті італієць випередив норвежця Ерленда Блікру з UnoX і австралійця Сема Велсфорда з Ineos Grenadiers.

У підсумковому загальному заліку Дель Торо, який напередодні виграв шостий етап, випередив італійця Антоніо Тібері з Bahrain Victorious і австралійця Люка Плаппа з Jayco AlUla.

Результати сьомого етапу:

Підсумковий загальний залік: