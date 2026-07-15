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Вереншольд виграв найшвидший груповий етап у історії Тур де Франс

Олег Дідух — 15 липня 2026, 18:48
Вереншольд виграв найшвидший груповий етап у історії Тур де Франс
Сорен Вереншольд
x.com/LeTour

Норвезький велогонщик команди UnoX Сорен Вереншольд став переможцем 11 етапу Тур де Франс-2026. У середу, 15 липня, гонщики подолали 161 км рівнинної дистанції з Віші до Невера.

Маршрут 11 етапу
Маршрут 11 етапу
letour.fr

У фінішному спринті з пелотону Вереншольд випередив нідерландця Олава Коойя з Decathlon CMA CGM і бельгійця Яспера Філіпсена з Alpecin Premier Tech.

Оновлено: Філіпсена релегували на 119 місце за надто агресивні маневри на фінішній прямій. Третім став інший бельгієць, Мілан Фретін із Cofidis.

Це був найшвидший груповий етап у історії Тур де Франс: середня швидкість склала 50,91 км/год. До цього рекорд належав четвертому етапу Туру-1999, який виграв Маріо Чіполліні. Тоді середня швидкість склала 50,355 км/год.

Жовтку майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах словенець Тадей Погачар із команди UAE Emirates, який напередодні виграв десятий етап.

Результати 11 етапу:

Загальний залік:

У четвер, 16 липня, в рамках 12 етапу гонщики подолають 179 км здебільшого рівнинної дистанції з Маньї-Кур до Шалон-сюр-Саон.

Тур де Франс Олав Коой Сорен Вереншольд

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