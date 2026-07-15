Вереншольд виграв найшвидший груповий етап у історії Тур де Франс

Норвезький велогонщик команди UnoX Сорен Вереншольд став переможцем 11 етапу Тур де Франс-2026. У середу, 15 липня, гонщики подолали 161 км рівнинної дистанції з Віші до Невера.

Маршрут 11 етапу letour.fr

У фінішному спринті з пелотону Вереншольд випередив нідерландця Олава Коойя з Decathlon CMA CGM і бельгійця Яспера Філіпсена з Alpecin Premier Tech.

Оновлено: Філіпсена релегували на 119 місце за надто агресивні маневри на фінішній прямій. Третім став інший бельгієць, Мілан Фретін із Cofidis.

FASTEST STAGE EVER! 🔥



Søren Wærenskjold sprints to victory on Stage 11 of the Tour de France as the peloton averages a blistering 50.9 km/h! 😮 pic.twitter.com/KyHhxImcu6 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 15, 2026

Це був найшвидший груповий етап у історії Тур де Франс: середня швидкість склала 50,91 км/год. До цього рекорд належав четвертому етапу Туру-1999, який виграв Маріо Чіполліні. Тоді середня швидкість склала 50,355 км/год.

Жовтку майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах словенець Тадей Погачар із команди UAE Emirates, який напередодні виграв десятий етап.

Результати 11 етапу:

Загальний залік:

У четвер, 16 липня, в рамках 12 етапу гонщики подолають 179 км здебільшого рівнинної дистанції з Маньї-Кур до Шалон-сюр-Саон.