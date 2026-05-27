Джиро д’Італія. Вальгрен переміг із відриву
Данський велогонщик команди EF Education EasyPost Міхаель Вальгрен став переможцем 17 етапу Джиро д'Італія-2026. У середу, 27 травня, гонщики подолали 200 км горбистої дистанції з Кассано д'Адда до Андало.
Завдяки атаці з відриву на передостанньому кілометрі дистанції Вальгрен на 3 секунди випередив норвежця Андреаса Лекнессунда з команди UnoX. Топ-3 замкнув італієць Дам'яно Карузо з Bahrain Victorious. Для 34-річного Вальгрена це перша в кар'єрі перемога на етапі Гран туру, Лекнессунд втретє на поточній Джиро фінішував другим.
Рожеву майку лідера загального заліку зберіг інший данець, Йонас Вінгегор із Visma Lease a Bike, який напередодні виграв 16 етап.
У четвер, 28 травня, в рамках 18 етапу гонщики подолають 167 км горбистої дистанції з Фаї делла Паганелла до П'єве ді Соліго.