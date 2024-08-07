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Австралія виграла чоловічу гонку переслідування у велотреці на ОІ-2024

Руслан Травкін — 7 серпня, 21:55
Австралія виграла чоловічу гонку переслідування у велотреці на ОІ-2024

Чоловіча збірна Австралії стала чемпіоном Олімпійських ігор-2024 у велотреці.

У фіналі гонки переслідування австралійці перемогли збірну Великої Британії.

Австралію представляли Олівер Бледдін, Сем Велсфорт, Конор Лехі та Келланд О’Брайєн. Вони показали результат у 3:42, 067. Це на дві секунди краще, ніж у їхніх суперників.

Бронзу між собою розігрували збірні Італії та Данії. Перемога дісталася італійцям.

Велотрек. Фінал.

🥇 Збірна Австралії — 3:42,067

🥈 Збірна Великої Британії — 3:44,394

Заїзд за третє місце

🥉 Збірна Італії — 3:44,197

🏵 Збірна Данії — 3:46,138

На минулій Олімпіаді збірна Австралії у цій дисципліні завоювала бронзові нагороди.

Нагадаємо, жіноча збірна Великої Британії зі світовим рекордом виграла спринт у велотреці.

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