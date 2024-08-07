Австралія виграла чоловічу гонку переслідування у велотреці на ОІ-2024
Чоловіча збірна Австралії стала чемпіоном Олімпійських ігор-2024 у велотреці.
У фіналі гонки переслідування австралійці перемогли збірну Великої Британії.
Австралію представляли Олівер Бледдін, Сем Велсфорт, Конор Лехі та Келланд О’Брайєн. Вони показали результат у 3:42, 067. Це на дві секунди краще, ніж у їхніх суперників.
Бронзу між собою розігрували збірні Італії та Данії. Перемога дісталася італійцям.
Велотрек. Фінал.
🥇 Збірна Австралії — 3:42,067
🥈 Збірна Великої Британії — 3:44,394
Заїзд за третє місце
🥉 Збірна Італії — 3:44,197
🏵 Збірна Данії — 3:46,138
На минулій Олімпіаді збірна Австралії у цій дисципліні завоювала бронзові нагороди.
Нагадаємо, жіноча збірна Великої Британії зі світовим рекордом виграла спринт у велотреці.