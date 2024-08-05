Велика Британія зі світовим рекордом виграла золото Олімпіади

Збірна Великої Британії здобула перемогу у фіналі з велотреку в командному спринті серед жінок на Олімпіаді-2024.

Британки у складі Софі Кейпвелл, Еммі Фінукейн та Кеті Марчант зі світовим рекордом (45,186 с) випередили команду Нової Зеландії. Зазначимо, що попередній рекорд також належав Великій Британії, який вони встановили у кваліфікації — 45,338.

У бронзовому фіналі Німеччина випередила Нідерланди.

1. 🥇 Велика Британія — 45.186;

2. 🥈 Нова Зеландія — 45.659;

3. 🥉 Німеччина — 45.400.

Чемпіон проводить текстову трансляцію десятого змагального дня Олімпійських ігор 2024.