Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Йоргенсон вдруге поспіль виграв Париж – Ніцца

Олег Дідух — 16 березня 2025, 18:40
Йоргенсон вдруге поспіль виграв Париж – Ніцца
Маттео Йоргенсон
Getty Images

Американський велогонщик команди Visma Lease a Bike Маттео Йоргенсон став переможцем багатоденки Париж – Ніцца-2025. Він виграє цю престижну французьку гонку другий рік поспіль.

На заключному, восьмому етапі гонщики подолали 120 км гірського маршруту зі стартом і фінішем у Ніцці.

Маршрут 8 етапу Париж - Ніцца-2025
Маршрут 8 етапу Париж - Ніцца-2025
procyclingstats.com

Перемогу на заключному етапі здобув американський велогонщик команди Ineos Grenadiers Магнус Шеффілд. Йоргенсон фінішував другим із відставанням у 29 секунд. Топ-3 на етапі замкнув австрієць Фелікс Галль із Decathlon Ag2r.

Успіх на заключному етапі дозволив Шеффілду піднятися на четверте місце у підсумковому загальному заліку. Компанію на подіумі Йоргенсону склали німець Флоріан Ліповітц із Red Bull Bora та партнер Шеффілда по Ineos Grenadiers, нідерландець Таймен Аренсман.

Результати восьмого етапу:

Підсумковий загальний залік:

Раніше Тіррено – Адріатико виграв Хуан Аюсо.

Париж - Ніцца Маттео Йоргенсон

Париж - Ніцца

Париж – Ніцца. Сторер переміг із відриву, схід Ск’єлмосе
Париж – Ніцца. Педерсен виграв шостий етап, фіаско UAE
Париж – Ніцца. Мартінес переміг, Вінгегор втратив лідерство
Париж – Ніцца. Алмейда виграв четвертий етап
Париж – Ніцца. Visma Lease a Bike виграли командну розділку

Останні новини