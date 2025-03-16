Йоргенсон вдруге поспіль виграв Париж – Ніцца

Американський велогонщик команди Visma Lease a Bike Маттео Йоргенсон став переможцем багатоденки Париж – Ніцца-2025. Він виграє цю престижну французьку гонку другий рік поспіль.

На заключному, восьмому етапі гонщики подолали 120 км гірського маршруту зі стартом і фінішем у Ніцці.

Маршрут 8 етапу Париж - Ніцца-2025 procyclingstats.com

Перемогу на заключному етапі здобув американський велогонщик команди Ineos Grenadiers Магнус Шеффілд. Йоргенсон фінішував другим із відставанням у 29 секунд. Топ-3 на етапі замкнув австрієць Фелікс Галль із Decathlon Ag2r.

Успіх на заключному етапі дозволив Шеффілду піднятися на четверте місце у підсумковому загальному заліку. Компанію на подіумі Йоргенсону склали німець Флоріан Ліповітц із Red Bull Bora та партнер Шеффілда по Ineos Grenadiers, нідерландець Таймен Аренсман.

Результати восьмого етапу:

Підсумковий загальний залік:

Раніше Тіррено – Адріатико виграв Хуан Аюсо.