Разом з юніорською збірною України тренується поранений воїн ЗСУ

46-річний воїн Збройних сил України тренується з юніорською збірною України з велоспорту.

Про це стало відомо Чемпіону з власних джерел.

Після протезування військовий активно займається велоспортом, щоб взяти участь вже в наступній Паралімпіаді в Лос-Анжелесі, яка відбудеться у 2028 році.

А ми в одному з наступних наших матеріалів розкажемо про мрію незламного Героя та його життєву історію

Зазначимо, що юніорська збірна України проводить тренувальний збір у Закарпатській області. У складі команди є учасники, які братимуть участь у чемпіонаті світу у Швейцарії наприкінці вересня.

Велосипедисти щодня накручують маршрути різної складності, в середньому дистанція складає 100 кілометрів красивими карпатським перевалами.