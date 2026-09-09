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Бреннан здобув п’яту перемогу на Вуельті-2026

Олег Дідух — 9 вересня 2026, 18:48
Бреннан здобув п’яту перемогу на Вуельті-2026
Меттью Бреннан
Getty Images

Британський велогонщик команди Visma Lease a Bike Меттью Бреннан став переможцем 17-го етапу Вуельти-2026. У середу, 9 вересня, гонщики подолали 185 км рівнинної дистанції з Дос Ерманас до Севільї.

Маршрут 17 етапу
Маршрут 17 етапу
La Flamme Rouge

У масовому фінішному спринті з пелотону Бреннан випередив бельгійця Йорді Меуса з команди Red Bull Bora та данця Магнуса Корта з UnoX.

Для Бреннана це п'ята перемога на Вуельті-2026. Попереднім гонщиком, якому вдавалося виграти 5 етапів на своєму дебютному Гран турі, став бельгієць Фонс де Вольф на Вуельті-1979.

Червону майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах іспанець Енрік Мас із команди Movistar.

Результати 17 етапу:

Загальний залік:

Напередодні 16 етап також виграв Бреннан. У четвер, 10 вересня, в рамках 18 етапу гонщики подолають 32-кілометрову рівнинну індивідуальну розділку з Пуерто де Санта Марія до Хереса.

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