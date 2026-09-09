Бреннан здобув п’яту перемогу на Вуельті-2026
Британський велогонщик команди Visma Lease a Bike Меттью Бреннан став переможцем 17-го етапу Вуельти-2026. У середу, 9 вересня, гонщики подолали 185 км рівнинної дистанції з Дос Ерманас до Севільї.
У масовому фінішному спринті з пелотону Бреннан випередив бельгійця Йорді Меуса з команди Red Bull Bora та данця Магнуса Корта з UnoX.
Для Бреннана це п'ята перемога на Вуельті-2026. Попереднім гонщиком, якому вдавалося виграти 5 етапів на своєму дебютному Гран турі, став бельгієць Фонс де Вольф на Вуельті-1979.
Червону майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах іспанець Енрік Мас із команди Movistar.
Результати 17 етапу:
Загальний залік:
Напередодні 16 етап також виграв Бреннан. У четвер, 10 вересня, в рамках 18 етапу гонщики подолають 32-кілометрову рівнинну індивідуальну розділку з Пуерто де Санта Марія до Хереса.