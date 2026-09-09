Бреннан здобув п’яту перемогу на Вуельті-2026

Британський велогонщик команди Visma Lease a Bike Меттью Бреннан став переможцем 17-го етапу Вуельти-2026. У середу, 9 вересня, гонщики подолали 185 км рівнинної дистанції з Дос Ерманас до Севільї.

Маршрут 17 етапу La Flamme Rouge

У масовому фінішному спринті з пелотону Бреннан випередив бельгійця Йорді Меуса з команди Red Bull Bora та данця Магнуса Корта з UnoX.

Five for Brennan! 🔥



Matthew Brennan delivers his FIFTH stage win at La Vuelta! 👏 pic.twitter.com/h2C77tjSyy — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 9, 2026

Для Бреннана це п'ята перемога на Вуельті-2026. Попереднім гонщиком, якому вдавалося виграти 5 етапів на своєму дебютному Гран турі, став бельгієць Фонс де Вольф на Вуельті-1979.

Червону майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах іспанець Енрік Мас із команди Movistar.

Результати 17 етапу:

Загальний залік:

Напередодні 16 етап також виграв Бреннан. У четвер, 10 вересня, в рамках 18 етапу гонщики подолають 32-кілометрову рівнинну індивідуальну розділку з Пуерто де Санта Марія до Хереса.