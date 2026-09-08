Бреннан здобув четверту перемогу на Вуельті-2026
Британський велогонщик команди Visma Lease a Bike Меттью Бреннан став переможцем 16 етапу Вуельти-2026. У вівторок, 8 вересня, третій тиждень Вуельти-2026 розпочався зі 181-кілометрового рівнинного етапу з Кортехани до Ла Рабіди.
У масовому фінішному спринті з пелотону Бреннан випередив француза Браяна Кокара з команди Cofidis та бельгійця Віто Брата з Lotto Intermarche.
Для Бреннана це четверта перемога на поточній Вуельті. Попереднім гонщиком, якому вдавалося виграти 4 етапи на своєму дебютному Гран турі, був Фернандо Гавірія на Джиро д'Італія-2017.
Червону майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах іспанець Енрік Мас із команди Movistar.
Результати 16 етапу:
Загальний залік:
Раніше 15 етап виграв Воут Ван Арт. У середу, 9 вересня, в рамках 17 етапу гонщики подолають 185 км рівнинної дистанції з Дос Ерманас до Севільї.