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Бреннан здобув четверту перемогу на Вуельті-2026

Олег Дідух — 8 вересня 2026, 18:28
Бреннан здобув четверту перемогу на Вуельті-2026
Меттью Бреннан
Getty Images

Британський велогонщик команди Visma Lease a Bike Меттью Бреннан став переможцем 16 етапу Вуельти-2026. У вівторок, 8 вересня, третій тиждень Вуельти-2026 розпочався зі 181-кілометрового рівнинного етапу з Кортехани до Ла Рабіди.

Маршрут 16 етапу
Маршрут 16 етапу
La Flamme Rouge

У масовому фінішному спринті з пелотону Бреннан випередив француза Браяна Кокара з команди Cofidis та бельгійця Віто Брата з Lotto Intermarche.

Для Бреннана це четверта перемога на поточній Вуельті. Попереднім гонщиком, якому вдавалося виграти 4 етапи на своєму дебютному Гран турі, був Фернандо Гавірія на Джиро д'Італія-2017.

Червону майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах іспанець Енрік Мас із команди Movistar.

Результати 16 етапу:

Загальний залік:

Раніше 15 етап виграв Воут Ван Арт. У середу, 9 вересня, в рамках 17 етапу гонщики подолають 185 км рівнинної дистанції з Дос Ерманас до Севільї.

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