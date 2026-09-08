Бреннан здобув четверту перемогу на Вуельті-2026

Британський велогонщик команди Visma Lease a Bike Меттью Бреннан став переможцем 16 етапу Вуельти-2026. У вівторок, 8 вересня, третій тиждень Вуельти-2026 розпочався зі 181-кілометрового рівнинного етапу з Кортехани до Ла Рабіди.

Маршрут 16 етапу La Flamme Rouge

У масовому фінішному спринті з пелотону Бреннан випередив француза Браяна Кокара з команди Cofidis та бельгійця Віто Брата з Lotto Intermarche.

Brennan is unstoppable 🤯



A textbook lead-out from Wout van Aert delivered Matthew Brennan perfectly to the line as he claimed his fourth victory at La Vuelta on Stage 16 💨 pic.twitter.com/kubjORozzQ — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 8, 2026

Для Бреннана це четверта перемога на поточній Вуельті. Попереднім гонщиком, якому вдавалося виграти 4 етапи на своєму дебютному Гран турі, був Фернандо Гавірія на Джиро д'Італія-2017.

Червону майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах іспанець Енрік Мас із команди Movistar.

Результати 16 етапу:

Загальний залік:

Раніше 15 етап виграв Воут Ван Арт. У середу, 9 вересня, в рамках 17 етапу гонщики подолають 185 км рівнинної дистанції з Дос Ерманас до Севільї.