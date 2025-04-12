Алмейда виграв Тур Країни Басків-2025
Жоау Алмейда
instagram.com/joao.almeida.cyclist
Португальський велогонщик команди UAE Emirates Жоау Алмейда став переможцем престижної іспанської багатоденки Світового туру Тур Країни Басків.
Сьогодні, 12 квітня, в рамках заключного, шостого етапу гонщики подолали 154 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Ейбарі.
Алмейда виграв етап, випередивши у фінішному спринті іспанця Енріка Маса з команди Movistar. Масу це дозволило піднятися з восьмого на друге місце в загальному заліку. Топ-3 генеральної класифікації замкнув німець Максімільян Шахманн із Soudal Quick Step.
Результати шостого етапу:
Загальний залік:
Вчора, 11 квітня, п’ятий етап виграв Бен Хілі.
У неділю, 13 квітня, у Франції відбудеться третій Монумент сезону – легендарна одноденка Париж – Рубе.