Зірковий велогонщик пропустить решту весняного сезону через серйозну травму

Зірковий мексиканський велогонщик команди UAE Emirates Ісаак Дель Торо пропустить решту нинішнього весняного сезону.

Про це повідомляє Sporza.

Напередодні Дель Торо впав на 4 етапі Туру Країни Басків і був змушений зійти з гонки. У нього виявили надрив м'язу стегна.

Таким чином, Дель Торо пропустить трійку арденських класик (Амстел Голд Рейс, Флеш Валлонь і Льєж – Бастонь – Льєж), яка була однією з його головних цілей на першу половину сезону. Вони відбудуться з 19 до 26 квітня.

У поточному сезоні Дель Торо вже виграв дві багатоденки Світового туру – Тур ОАЕ та Тіррено – Адріатико. На момент сходу з Туру Країни Басків 22-річний мексиканець посідав 8 місце в загальному заліку іспанської багатоденки.