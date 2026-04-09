Тур Країни Басків. Аранбуру переміг із відриву

Іспанський велогонщик команди Cofidis Алекс Аранбуру став переможцем четвертого етапу престижної багатоденки Світового туру Тур Країни Басків. У четвер, 9 квітня, гонщики подолали 168 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Гальдакао.

У боротьбі з відриву Аранбуру на 2 секунди випередив норвежця Тобіаса Халланда Йоханнессена з UnoX та італійця Крістіана Скароні з XDS Astana.

Француз Поль Сейксас із Decathlon CMA CGM посів 8 місце з відставанням у 14 секунд і зберіг жовту майку лідера загального заліку. Зійшов із гонки один із головних передстартових фаворитів, іспанець Хуан Аюсо з Lidl Trek.

Напередодні третій етап виграв Аксель Лоранс. У п'ятницю, 10 квітня, в рамках 5 етапу гонщики подолають 177 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Ейбарі.