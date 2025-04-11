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Тур Країни Басків. Хілі переміг із відриву

Олег Дідух — 11 квітня 2025, 18:25
Тур Країни Басків. Хілі переміг із відриву
Бен Хілі
Sprint Cycling

Ірландський велогонщик команди EF Education EasyPost Бен Хілі став переможцем п’ятого етапу багатоденки Тур Країни Басків.

В рамках 5 етапу гонщики подолали 173 км горбистої дистанції з Ордуньї до Герніки-Лумо.

Маршрут 5 етапу Туру Країни Басків-2025
Маршрут 5 етапу Туру Країни Басків-2025
procyclingstats.com

Хілі відібрався у відрив дня і пішов у сольну атаку за 55 км до фінішу. Усіх його партнерів по відриву пелотон наздогнав. В підсумку Хілі на 1 хвилин і 49 секунди випередив француза Акселя Лоранса із команди Ineos Grenadiers, який контратакував із основної групи на останніх кілометрах. Третє місце в спринті з пелотону забрав італієць Сімоне Веласко з XDS Astana.

Жовту майку лідера загального заліку зберіг переможець вчорашнього четвертого етапу, португалець Жоау Алмейда з UAE Emirates.

Результати п’ятого етапу:

Загальний залік:

Тур Країни Басків-2025 завершиться в суботу, 12 квітня, 154-кілометровим горбистим етапом зі стартом і фінішем у Ейбарі.

Алмейда Тур Країни Басків Бен Хілі

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