Тур Країни Басків. Хілі переміг із відриву

Ірландський велогонщик команди EF Education EasyPost Бен Хілі став переможцем п’ятого етапу багатоденки Тур Країни Басків.

В рамках 5 етапу гонщики подолали 173 км горбистої дистанції з Ордуньї до Герніки-Лумо.

Маршрут 5 етапу Туру Країни Басків-2025 procyclingstats.com

Хілі відібрався у відрив дня і пішов у сольну атаку за 55 км до фінішу. Усіх його партнерів по відриву пелотон наздогнав. В підсумку Хілі на 1 хвилин і 49 секунди випередив француза Акселя Лоранса із команди Ineos Grenadiers, який контратакував із основної групи на останніх кілометрах. Третє місце в спринті з пелотону забрав італієць Сімоне Веласко з XDS Astana.

Жовту майку лідера загального заліку зберіг переможець вчорашнього четвертого етапу, португалець Жоау Алмейда з UAE Emirates.

Результати п’ятого етапу:

Загальний залік:

Тур Країни Басків-2025 завершиться в суботу, 12 квітня, 154-кілометровим горбистим етапом зі стартом і фінішем у Ейбарі.