Сторер виграв багатоденку Тур Альп

Австралійський велогонщик команди Tudor Cycling Майкл Сторер став переможцем італо-австрійської багатоденки Тур Альп (колишня Джиро дель Трентіно), яку багато хто розглядає як важливий етап підготовки до першого Гран туру сезону, Джиро д’Італія.

За підсумками 5 етапів сумарною дистанцією 746,9 км він на 1 хвилину та 33 секунди випередив у загальному заліку нідерландського гонщика команди Ineos Grenadiers Таймена Аренсмана. Топ-3 генеральної класифікації замкнув канадець Дерек Джі з Israel Premier Tech.

Переможцем заключного, п’ятого етапу став француз Ніколя Продомм із команди Decathlon Ag2r, який випередив свого партнера по команді Поля Сейксаса.

Підсумковий загальний залік Туру Альп-2025:

У середу, 23 квітня, Тадей Погачар виграв Флеш Валлонь-2025.