Тіррено – Адріатико. Андресен виграв третій етап

Данський велогонщик команди Decathlon CMA CGM Тобіас Лунд Андресен став переможцем третього етапу престижної італійської багатоденки Світового туру Тіррено – Адріатико. У середу, 11 березня, гонщики подолали 221 км здебільшого рівнинної дистанції з Кортони до Мальяно де Марсі.

Маршрут 3 етапу tirrenoadriatico.it

У фінішному спринті Андресен випередив двох бельгійців – Арно Де Лі з Lotto Intermarche та Яспера Філіпсена з Alpecin Premier Tech. Синю майку лідера зберіг мексиканець Ісаак Дель Торо з команди UAE Emirates.

STUNNING 🚀



Tobias Lund Andresen picks the pocket of Jonathan Milan and Jasper Philipsen to win Stage 3 of Tirreno–Adriatico! 👏 pic.twitter.com/yjbapSfp7e — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) March 11, 2026

Напередодні другий етап виграв Матьє Ван дер Пул. У четвер, 12 березня, в рамках четвертого етапу гонщики подолають 213 км горбистої дистанції з Тальякоццо до Мартінсікуро.