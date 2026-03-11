Тіррено – Адріатико. Андресен виграв третій етап
Тобіас Лунд Андресен
Getty Images
Данський велогонщик команди Decathlon CMA CGM Тобіас Лунд Андресен став переможцем третього етапу престижної італійської багатоденки Світового туру Тіррено – Адріатико. У середу, 11 березня, гонщики подолали 221 км здебільшого рівнинної дистанції з Кортони до Мальяно де Марсі.
У фінішному спринті Андресен випередив двох бельгійців – Арно Де Лі з Lotto Intermarche та Яспера Філіпсена з Alpecin Premier Tech. Синю майку лідера зберіг мексиканець Ісаак Дель Торо з команди UAE Emirates.
Результати третього етапу:
Загальний залік:
Напередодні другий етап виграв Матьє Ван дер Пул. У четвер, 12 березня, в рамках четвертого етапу гонщики подолають 213 км горбистої дистанції з Тальякоццо до Мартінсікуро.