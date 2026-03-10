Тіррено – Адріатико. Ван дер Пул виграв другий етап

Нідерландський велогонщик команди Alpecin Deceuninck Матьє Ван дер Пул став переможцем другого етапу престижної італійської багатоденки Світового туру Тіррено – Адріатико. У вівторок, 10 березня, гонщики подолали 206 км з Камайоре до Сан Джиміньяно. Під кінець дистанції гонщики долали 5-кілометровий сектор білих гравійних доріг.

Маршрут 2 етапу tirrenoadriatico.it

Ван дер Пул у фінішному спринті випередив мексиканця Ісаака дель Торо з UAE Emirates та італійця Джуліо Пелліццарі з Red Bull Bora. Дель Торо перехопив лідерство у загальному заліку багатоденки.

MATHIEU VAN DER POEL WINS A THRILLER ON THE GRAVEL 💥💥💥



A huge battle between him, Isaac del Toro, and Giulio Pellizzari 👏 pic.twitter.com/ec1EfFmUnk — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) March 10, 2026

Переможець першого етапу, італієць Філіппо Ганна з Ineos Grenadiers, фінішував на етапі лише 45-м із відставанням у 1 хвилину та 4 секунди і відступив у генеральній класифікації на восьму позицію.

Результати другого етапу:

Загальний залік:

У середу, 11 березня, в рамках третього етапу гонщики подолають 221 км здебільшого рівнинної дистанції з Кортони до Мальяно де Марсі.