Тіррено – Адріатико. Ван дер Пул виграв другий етап

Олег Дідух — 10 березня 2026, 17:19
Нідерландський велогонщик команди Alpecin Deceuninck Матьє Ван дер Пул став переможцем другого етапу престижної італійської багатоденки Світового туру Тіррено – Адріатико. У вівторок, 10 березня, гонщики подолали 206 км з Камайоре до Сан Джиміньяно. Під кінець дистанції гонщики долали 5-кілометровий сектор білих гравійних доріг.

Ван дер Пул у фінішному спринті випередив мексиканця Ісаака дель Торо з UAE Emirates та італійця Джуліо Пелліццарі з Red Bull Bora. Дель Торо перехопив лідерство у загальному заліку багатоденки.

Переможець першого етапу, італієць Філіппо Ганна з Ineos Grenadiers, фінішував на етапі лише 45-м із відставанням у 1 хвилину та 4 секунди і відступив у генеральній класифікації на восьму позицію.

Результати другого етапу:

Загальний залік:

У середу, 11 березня, в рамках третього етапу гонщики подолають 221 км здебільшого рівнинної дистанції з Кортони до Мальяно де Марсі.

