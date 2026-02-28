Ван дер Пул виграв першу фламандську класику сезону

Зірковий нідерландський велогонщик команди Alpecin Deceuninck Матьє Ван дер Пул став переможцем престижної бельгійської одноденки Світового туру Омооп Хет Нюсблад, яка відкривала сезон фламандських класик 2026 року. Гонщики подолали 208 км горбистої дистанції з Гента в Нінове.

Маршрут Омлооп Хет Нюсблад-2026 Procyclingstats.com

Результативною виявилася атака Ван дер Пула на легендарному пагорбі Муур ван Герардсберген за 16 км до фінішу. В підсумку ексчемпіон світу на 22 секунди випередив іншого нідерландця, Тіма Ван Дейке з Red Bull Bora. Топ-3 із відставанням у 24 секунди замкнув бельгієць Флоріан Вермеєрш із команди UAE Emirates.

Підсумкові результати:

Раніше багатоденку Тур ОАЕ виграв мексиканський велогонщик UAE Emirates Ісаак Дель Торо.