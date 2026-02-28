Ван дер Пул виграв першу фламандську класику сезону
Зірковий нідерландський велогонщик команди Alpecin Deceuninck Матьє Ван дер Пул став переможцем престижної бельгійської одноденки Світового туру Омооп Хет Нюсблад, яка відкривала сезон фламандських класик 2026 року. Гонщики подолали 208 км горбистої дистанції з Гента в Нінове.
Результативною виявилася атака Ван дер Пула на легендарному пагорбі Муур ван Герардсберген за 16 км до фінішу. В підсумку ексчемпіон світу на 22 секунди випередив іншого нідерландця, Тіма Ван Дейке з Red Bull Bora. Топ-3 із відставанням у 24 секунди замкнув бельгієць Флоріан Вермеєрш із команди UAE Emirates.
Раніше багатоденку Тур ОАЕ виграв мексиканський велогонщик UAE Emirates Ісаак Дель Торо.