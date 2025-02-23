Домінування Погачара та битва титанів спринту. Підсумки Туру ОАЕ-2025

Гонки тижня

17 – 23 лютого – Тур ОАЕ

Тадей Погачар розпочинав сезон на домашній для своєї команди гонці, Турі ОАЕ. І словенець зробив усе можливе, щоби створити на багатоденці шоу. Він виграв обидва гірських етапи та впевнено забрав перемогу в загальному заліку. Проте просто перемоги йому було замало. На першому, спринтерському етапі з фінішем у невеликий підйом Погачар вирішив поборотися за перемогу. Вийшло не надто вдало: Тадей лише замкнув топ-10, спрацювавши як розганяючий для Джонатана Мілана.

На цьому капітан UAE Emirates не заспокоївся. На п’ятому, рівнинному етапі він, уже перебуваючи в червоній майці лідера загального заліку, несподівано вирішив поїхати у відрив дня. Пелотон під кінець етапу втікачів наздогнав, а після фінішу Погачар на запитання про те, навіщо він поїхав у відрив, відповів просто і банально: "Мені стало нудно". Неймовірно легковажне ставлення до гонок, яке базується на колосальній перевазі в класі над усіма суперниками.

Проте і цього Тадею було мало. Здавалося, що на заключному, сьомому етапі все буде вирішуватися на фінальному підйомі на Джебель Хафіт. Проте на першій половині дистанції на продувній рівнинній дорозі посеред пустелі гонщики потрапили на ділянку з сильним боковим вітром, і це призвело до утворення ешелонів. Погачар разом із партнерами по команді Руне Херрегодтсом і Флоріаном Вермеєршем зумів відібратися в перший осколок пелотону.

Тадей Погачар x.com/TeamEmiratesUAE

Гонщики UAE Emirates вирішили на цьому не запинятися та продовжували тиснути, створивши довкола себе величезний відрив, який за чисельністю учасників мало чим поступався пелотону. Формування було вражаючим як за кількістю, так і за якістю: поряд із Погачаром опинилося багато грандів загального заліку, тому команд, зацікавлених у розвитку цього відриву, було дуже багато. У підсумку цей відрив так і не наздогнали, після чого словенець за 8 км до фінішу пішов у атаку та завдяки розкішній сольній перемозі оформив успіх у загальному заліку.

Другим і на заключному етапі, і в генеральній класифікації став Джуліо Чікконе. Італійський гонщик Lidl Trek разом із Оскаром Онлі та Фінном Фішером-Блеком намагалися зачепитися за колесо Погачара після атаки словенця. Онлі та Фішеру-Блеку ці зусилля вилізли боком, і на останніх кілометрах вони почали дуже різко втрачати час. А ось Чікконе, як виявилося, у борг своєму організму не заліз, і під кінець навіть зумів відіграти приблизно 15 секунд у Погачара. Дуже солідна гонка у виконанні Джуліо, який навіть розділку пройшов за своїми мірками дуже непогано.

Пельо Більбао діяв набагато більш обачливо, ніж Онлі та Фішер-Блек. Він не намагався всидіти за Погачаром і у комфортному для себе темпі працював у групі переслідувачів, після чого контратакував на останніх кілометрах. Гонщик Bahrain Victorious зумів перекластися до Чікконе, проте італієць виявився різкішим на останніх сотнях метрів дистанції. Втім, баску такий грамотний розподіл сил приніс призове місце в загальному заліку.

Пельо Більбао Getty Images

Четвертим і на заключному етапі, і в генеральній класифікації став Іван Ромео, який на початку лютого вже заїхав у топ-10 на Вуельта Валенсіана. 21-річний іспанський талант із Movistar, який у минулому сезоні став чемпіоном світу серед андерів у розділці, починає проявляти себе вже на дорослому рівні. Враховуючи його вражаючі антропометричні дані та манеру ведення гонок, недалекий той момент, коли його почнуть порівнювати із Мігелем Індурайном.

Тривалий час на Джабель Хафіті Ромео їхав разом із Більбао та партнером по команді Пабло Кастрільо. Останній у підсумку фінішував шостим на етапі, проте в загальному заліку став лише сьомим. Далися взнаки 58 секунд, які він програв через завал наприкінці п’ятого етапу. Той завал трапився за 3,3 км до фінішу, тому нейтралізацію відставання його учасники не отримали.

З претендентів на загальний залік у тому завалі втратив час не лише Кастрільо, а й Фелікс Галль, Карлос Родрігес, Естебан Чавес, Х’ю Карті та Поль Сейшас. При чому, для декого з них одою тільки втратою часу справа не обійшлася. Родрігес і Сейшас були змушені зійти, у іспанця – перелом ключиці.

Що стосується 18-річного французького вундеркінда, то він через схід проявити себе в повній мірі в своїй дебютній гонці Світового туру не зумів, проте свій слід залишив. На третьому етапі з гірським фінішем на Джебель Джаїс він посів десяте місце. У віці 18 років і 148 днів Сейшас став другим наймолодшим гонщиком у історії, який фінішував у топ-10 на гонці Світового туру.

До рекорду не вистачило всього 6 днів. При чому, найкраще досягнення було встановлене всього місяць тому данцем Альбертом Вітеном Філіпсеном із Lidl Trek, який фінішував четвертим на етапі Туру Даун Андер.

📊Youngest riders with top-10 in 🌍WorldTour:



18-142 | 🇩🇰Withen Philipsen (TDU’25 s3)

18-148 | 🇫🇷Seixas (UAE’25 s3)

19-086 | 🇧🇪Evenepoel (Turkey’19 s4 + GC)

19-109 | 🇺🇸Simmons (Bretagne’20)

19-168 | 🇬🇧Brennan (TDU’25 s1)

19-188 | 🇪🇸Ayuso (VCC’22 s3+4+7 +GC)



🤝 @VeloStatistics — Cycling Statistics 📊 (@StatsOnCycling) February 20, 2025

Карті в тому завалі програв майже дві хвилини, проте ще на третьому етапі стало зрозуміло, що боротися за високі місця в загальному заліку він не здатен. Те саме стосується й Естебана Чавеса та Серіо Ігіти – останній взагалі зійшов з гонки перед стартом п’ятого етапу.

Через схід Серхіо головною ставкою XDS Astana в загальному заліку вимушено став його співвітчизник Харольд Техада, проте і він розчарував. 27-річний колумбієць на сьомому етапі відібрався у відрив імені Погачара, проте в останньому підйомі виглядав відверто слабко, посівши 11 місце на етапі та дев’яте у загальному заліку. Втім, він приніс команді Олександра Вінокурова дуже важливі з точки зору боротьби за виживання в елітному дивізіоні очки. Як і спринтер Маттео Малучеллі, який посів друге місце на п’ятому етапі.

Леннерт Ван Етвелт захистити свій титул чемпіона Туру ОАЕ не зумів, і у підсумку навіть не потрапив у топ-10 загального заліку. Пов’язано це, перш за все, з тим, що капітан Lotto не зумів відібратися у відрив на заключному етапі та не знайшов достатньої кількості союзників у пелотоні для ефективного переслідування групи Погачара. А спочатку бельгієць позиціонував себе як головного суперника Тадея, та навіть поїхав із ним у відрив на п’ятому етапі.

Легендарний Кріс Фрум дістатися фінішу Туру ОАЕ не зумів. 39-річний британець потрапив у завал на початку заключного етапу та був змушений зійти з гонки.

Розділку на другому етапі виграв Джошуа Тарлінг, який випередив Штефана Біссеггера та самого Погачара. Зазначимо, що на підсумкові результати індивідуальної гонки на час вплинув вітер, який помітно змінив свій напрямок і силу під кінець, через що пізні стартові номери опинилися в значно гірших умовах.

Дужа багато хто з нетерпінням чекав спринтерських баталій Туру ОАЕ, враховуючи, що на гонку приїхали чотири найкращих спринтери світу на даний момент – Джонатан Мілан, Тім Мерілр, Яспер Філіпсен і Олав Коой. Проте останній з боротьби випав одразу: по ходу першого етапу нідерландець почав відчувати симптоми отруєння, фінішував у відвалі ти вирішив зійти з гонки.

Тім Мерлір і Джонатан Мілан Getty Images

Філіпсен також не може занести собі Тур ОАЕ-2025 в актив. Гонщик Alpecin Deceuninck фінішував у топ-3 на 1, 4 і 6 етапах. При цьому, на першому етапі Яспер був релегований на 52 місце через те, що на останніх метрах дистанції порушив прямолінійність руху та заблокував Фінна Фішера-Блека.

Рішення суперечливе, враховуючи, що фініш був у підйом і склалося повне враження, що злого умислу в діях Філіпсена не було: він просто виклався на всі сили та на останніх метрах дистанції його трохи повело в бік. Тим більше, що це невеличке блокування Фішера-Блека жодним чином не вплинуло на підсумкове місце австралійця на етапі. Так чи інакше, Тур ОАЕ-2025 став для Філіпсена першою багатоденкою з березня 2022 року, на якій Яспер брав участь, проте не зумів виграти жодного спринта.

А ось Мілан і Мерлір влаштували справжню битву титанів, вигравши по два етапи. Італієць переміг на першому та четвертому етапі та у підсумку завоював зелену майку найкращого в спринтерському заліку. Мерлір спринт у горі на першому етапі не витягнув, і саме це стало вирішальним у боротьбі за зелену майку.

Тім виграв п’ятий і шостий етап, при чому, його перемога на шостому етапі була вражаючою. Гонщику Soudal Quick Step довелося спринтувати з глибини, і він зробив це блискуче, привізши усім суперникам декілька велосипедів. Можливо, за гонкою на цій стадії сезону робити висновки передчасно, проте наразі здається, що Філіпсен статус спринтера №1 в світі остаточно втратив. До слово, два успіхи Мерліра дозволили чемпіону Європи стали рекордсменом на кількістю перемог на етапах Туру ОАЕ – у бельгійця їх тепер 7.

Тім Мерлір Getty Images

Два завали у розв’язці п’ятого етапу призвели до хаосу в пелотоні. Ним намагався скористатися Лука Мезгец, який самотужки атакував трішки більше ніж на 1 км до фінішу. Проте дотерпіти до фінішу словенцеві не вдалося. Його партнер по команді Ділан Груневеген на п’ятому етапі потрапив у завал і наступного дня на старт не вийшов. Утім, і на попередніх етапах нідерландець жодного разу не потрапив навіть у топ-6. Схожою була доля Фернандо Гавірії, з тією тільки різницею, шо на четвертому етапі колумбієць із Movistar фінішував п’ятим.

Наступний тиждень

1 березня – Омлооп Хет Нюсблад (Бельгія)

Вже наступного тижня Світовий тур повертається в Європу. В перший день весни відбудеться бельгійська одноденка Омлооп Хет Нюсблад, яка традиційно ознаменовує собою відкриття сезону фламандських класик. 198 км дистанції, 11 хеллінгенів (підйомів, покритих бруківкою) та ще декілька підйомів із асфальтовим покриттям. Любителям поностальгувати цю гонку точно не варто пропускати: під кінець дистанції гонщики проходитимуть легендарну зв’язку хеллінгенів Муур фан Гераардсберген/Босберг, яка проходилася у фіналі Туру Фландрії до 2012 року.

Тім Мерлір procyclingstats.com

Склад учасників – дуже потужний. Головним фаворитом буде Visma Lease a Bike, яка привезла фактично бойовий для фламандських класик склад на чолі з Воутом Ван Артом. Окрім нього, поборотися за найвищі місця також можуть Маттео Йоргенсон і Тіш Беноот.

Минулого року в складі Visma Lease a Bike Омлооп несподівано виграв Ян Тратнік, проте у міжсезоння він змінив команду, тому захищатиме свій титул вже у складі Red Bull Bora. Втім, головною ставкою австро-німецької команди може стати не він, а ще один новобранець, Ойєр Ласкано, який у попередніх двох сезонах у Movistar уже показував хороші результати на фламандських класиках: друге місце на Дварс доор Фландерен-2023 та третє – на Куурне – Брюссель – Куурне-2024. Буде у Словенії й ще один претендент на високі місця – це Матей Мохоріч із Bahrain Victorious.

Матьє Ван дер Пул Омлооп пропускає, тому капітаном Alpecin Deceuninck буде Яспер Філіпсен. Але, попри його успіхи на Париж – Рубе, на фламандських класиках через важкий рельєф бельгієць виступає значно гірше. А ось інший талановитий бельгійський спринтер, Арно Де Лі з Lotto, хеллінгени їздить значно краще, і два роки тому вже ставав віцечемпіоном Омлоопа. До числа спринтерів-універсалів, які можуть поборотися за високі місця, також відносимо Біньяма Гірмая та Джона Дегенкольба.

Джон Дегенкольб Getty Images

Головною ставкою Soudal Quick Step буде віцечемпіон Омлоопа 2020 року Ів Лампарт. У складі Arkea B&B Hotels поїде гонку експартнер Лампарта по команді Флоріан Сенешаль, хоча в останні декілька років він на весняних класиках відверто розчаровує. Боротимуться за високі місця одразу два данських гонщика EF Education EasyPost – переможець Омлоопа 2018 року Міхаель Вальгрен, а також ексчемпіон Туру Фландрії Каспер Асгрен. Хоча останній на Омлоопі, як не дивно, жодного разу не піднімався вище за 35 місце.

Decathlon Ag2r поки що розпочинає новий сезон значно слабкіше, ніж попередній, і зламати тенденцію спробує Олівер Насен, який за попередні три роки двічі зупинявся за крок від подіуму Омлоопа. В Ineos Grenadiers під капітанським номером заявлений новачок команди Боб Юнгельс, проте за свою кар’єру люксембуржець видав лише один сильний сезон на фламандських класиках – у далекому 2019 року. Тому більше надій на роздільника Джошуа Тарлінга, який у минулому сещоні проявив задатки перспективного майстра фламандських класик.

Пропустить Омлооп лідер Lidl Trek Мадс Педерсен. За його відсутності головною ставкою екскоманди Ярослава Поповича буде чемпіон Омлоопа 2020 року Яспер Стуйвен. Цікавий склад привезла UAE Emiarates. На папері капітаном команди буде минулорічний віцечемпіон Нільс Політт, який у більш зрілому віці розкрився як майстер не лише Париж – Рубе, а й фламандських класик. Проте не менш небезпечною конячкою може стати не 30-річний німець, а Антоніу Моргаду, який минулого року на дебютному Турі Фландрії фінішував п’ятим. Тим більше, що португалець підходить до Омлоопа в хорошому тонусі, маючи за плечами уже 13 гоночних днів у сезоні та перемогу на Гран Преміо Кастельон наприкінці січня.

Movistar, який за останні два роки втратив спершу Маттео Йоргенсона, а потім – Ойєра Ласкано, тепер на фламандських класиках ставку робить виключно на Івана Гарсію Кортіну. Тому Підкоку перехід із Ineos Grenadiers у Q36.5 дозволив перезапустити кар’єру, і до Омлоопа він підходить уже з трьома перемогами в сезоні плюс успіхом у загальному заліку Туру АльУли. Ставкою XDS Astana буде Альберто Беттіоль, хоча він після переходу з EF Education EasyPost під час минулого сезону в складі нової команди виступає просто жахливо.

Дайджест новин

– Воут Ван Арт програв апеляцію по справі про його дострокове розірвання контракту з Veranda Willems у 2018 році заради переходу в Jumbo Visma. Бельгієць буде змушений виплатити своїй колишній команді 662 тисячі євро. Важливий прецедент, який може потягти за собою цілу низку подібних апеляцій, наприклад – з боку Lotto щодо переходу Максіма Ван Гілса в Red Bull Bora.

– Генеральний менеджер XSD Astana Олександр Вінокуров розповів про те, що річний бюджет команди наразі становить менше ніж 30 мільйонів євро, з яких 60% виплачує китайська компанія XDS. Також Вінокуров зізнався, що команда в міжсезоння намагалася викупити Хуана Аюсо та повернути свого колишнього гонщика, Олександра Власова.

– Компанія Intermarche продовжуватиме спонсорувати команду Intermarche Wanty щонайменще до кінця 2028 року.

instagram.com/intermarchecw

– 2 лютого Ремко Евенепул провів своє перше тренування на велосипеді після отриманих у грудні травм. Розпочати свій сезон лідер Soudal Quick Step планує 18 квітня на Флеш Брабансонн. У його планах участь в арденських класиках в якості підготовки до Тур де Франс, який буде головною метою в сезоні.

– З 2026 року Міжнародний союз велосипедистів (UCI) змінить правила щодо участі команд елітного дивізіону в гонках Світового туру. З наступного року 18 команд Світового туру повинні будуть обов’язково брати участь у трьох Гран турах і п’яти Монументах, та зможуть пропустити на вибір одну з гонок Світового тру, що не входять до цього переліку.

Згідно з поточними правилами, команди буди зобов’язані брати участь в усіх гонках Світового туру, які з’явилися до 2016 року, та могли пропускати будь-які гонки з тих, які були створені після 2016 року.

– UAE Emirates продовжив контракт з 33-річним бельгійцем Тімом Велленсом до кінця 2027 року.

– Матьє Ван дер Пул розпочне свій сезон 10 березня на Тіррено – Адріатико. Зірковий нідерландець також планує взяти участь у Мілан – Санремо, Е3 Харельбеке, Турі Фландрії, Париж – Рубе, Тур де Франс та чемпіонаті світу з маунтінбайку в вересні.

– Еган Берналь зламав ключицю 18 лютого внаслідок падіння на Класиці Хаена. Черговий сезон для зіркового колумбійського гонщика Ineos Grenadiers розпочинається з непростої травми.

– Відомий італійський спринтер Елія Вівіані підписав контракт із Lotto, попри те, що за місяць до того вирішив завершити кар’єру після того, як покинув Ineos Grenadiers.

– Спортивний директор UAE Emirates Мауро Джанетті підтвердив, що Тадей Погачар не захищатиме свій титул переможця Джиро д’Італія. Участь словенця в Париж – Рубе та Вуельті досі під питанням, а ось від виступу на чемпіонаті світу Погачар не відмовляється.