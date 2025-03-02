Невдача Ван Арта, сенсаційна перемога Вереншольда на Омлоопі. Підсумки тижня у велоспорті

Гонка тижня

1 березня – Омлооп Хет Нюсблад (Бельгія)

У перший день весни у Бельгії стартував сезон весняних класик. За традицією, відкривала його Омлооп Хет Нюсблад – перша з серії фламандських одноденок. І завершилася вона доволі несподівано – перемогою Сорена Вереншольда.

Не можна сказати, що гонка була нудною. Атак було достатньо, селекція була доволі серйозною. Проте під кінець, уже після проходження Босберга, темп у групі лідерів помітно впав, і до пелотону почали під’їжджати хвости. Розв’язка перетворилася на масовий спринт, і у ньому норвезький гонщик несподівано випередив самого Яспера Філіпсена.

Друга перемога для Вереншольда у поточному сезоні: на початку лютого він виграв етап французької багатоденки Етуаль де Бессеж. В цілому можна сказати, що 24-річний гонщик UnoX приніс своїй команді найгучнішу перемогу в її поки що не надто тривалій історії.

Сорен Вереншольд instagram.com/sorenwarenskjold

Згаданий вище Філіпсен замкнув топ-3. Бельгієць виглядав не дуже різким і швидким у спринті – закономірне продовження Туру ОАЕ, де він перебував у тіні Джонатана Мілана та Тіма Мерліра. Втім, робити якоїсь трагедії з таких виступів Філіпсена у спринті точно не варто. Сам гонщик Alpecin Deceuninck ще до Омлоопа попереджав, що цієї весни робив ставку саме на класики, від чого його спринтерська різкість може постраждати. І, враховуючи те, наскільки переконливо бельгієць долав хелінгени, його словам є підстави вірити. Якщо Яспер у поточному сезоні виграє ще один Монумент (нагадаємо, у минулому сезоні він став переможцем Мілан – Сан Ремо), то можна буде стверджувати, що все це було точно не дарма.

Другим фінішував французький вундеркінд Поль Маньє, у якого була навіть переможна швидкість, проте йому довелося вибиратися з глибини, і на оперативний простір він прорвався занадто пізно. Як і Вереншольд, 20-річний гонщик Soudal Quick Step на початку лютого виграв один із етапів Етуаль де Бессеж. Схоже, у складі тепер уже екскоманди Патріка Лефевра росте новий суперталант, здатний перетворитися як на топового спринтера, так і на зірку весняних класик. Беззаперечно, Маньє – один із тих гонщиків, за яким буде неймовірно цікаво поспостерігати цієї весни.

Не склалася гонка для чинного чемпіона Бельгії, Арно Де Лі. У нього виникли проблеми з велосипедом, гонщику Lotto довелося потратити чимало зусиль на те, щоби повернутися в пелотон. Проте за 27 км до фінішу Де Лі потрапив у глибоку кризу і буквально на рівнині випав із основної групи. Тут справа або в голоданні, або в поганій формі – одним лиш переслідуванням пелотону після поломки такий провал не пояснити. Гідно підстрахувати Арно зумів його партнер по команді Брент Ван Мур, який фінішував четвертим.

Провалив гонку і Воут Ван Арт. Зірковий бельгієць був ставкою Visma Lease a Bike, на нього працювали і Маттео Йоргенсон, і Тіш Беноот. Проте Воут фінішував лише 11-м: у фінішному спринті у нього були проблеми як із позиційною боротьбою, так і з чистою швидкістю.

Воут Ван Арт instagram.com/woutvanaert

На більш ранніх стадіях гонки Ван Арт також не вражав. Приблизно за 40 км до фінішу пелотон розпався на дві частини, і Воут опинився у другій групі. Після об’єднання групи на вирішальній зв’язці пагорбів Муур ван Гераардсберген/Босберг бельгієць також вів себе пасивно, і, складалося повне враження, йшов на межі можливостей. Схоже, процес повернення Ван Арта до пікової форми після важкого та тривалого періоду невдач у кар’єрі буде не таким швидким і легким, як хотілося б.

Певний час здавалося, що все завершиться не масовим спринтом, а сольною перемогою Штефана Кюнга. Швейцарець атакував приблизно за 10 км до фінішу, скористався кризою лідерства у пелотоні та наростив свою перевагу майже до 20 секунд. На класиках така ситуація часто стає вироком для основної групи. Проте цього разу пелотон вчасно зумів організуватися та наздогнав Кюнга. Хоча, відверто кажучи, якби гонщик Groupama FDJ був хоча би трохи свіжішим, то у пелотона були би дуже великі проблеми.

Штефан Кюнг instagram.com/stefankueng

Одразу після Кюнга в сольну контратаку пішов Маттео Трентін. І ця дія італійського ветерана була доволі дивною, враховуючи, що гонщик Tudor Cycling – доволі непоганий спринтер, особливо на фоні втоми. Трентіна наздогнали значно швидше, ніж Кюнга, і у підсумку він посів 12 місце.

Приблизно за 50 км до фінішу з пелотону атакував Джошуа Тарлінг, Британець тривалий час висів між відривом і основною групою і нічого своєю атакою в підсумку не добився. Його молодий партнер по команді, Сем’юел Вотсон, фінішував у підсумку п’ятим.

У минулорічного переможця, Яна Тратніка, гонка не склалася. За 17 км до фінішу словенський гонщик Red Bull Bora отримав прокол. Дуже непідходящий момент, враховуючи, що пелотон якраз готувався до штурму Муура ван Гераардсберген – швидкість була дуже високою, шансів повернутися в групу не було. Як підсумок – 57 місце з відставанням у 1 хвилину та 56 секунд.

Наступний тиждень

Уже наступної суботи, 8 березня, в Італії відбудеться одна із найпрестижніших одноденок сезону – Страде Б’янке. А у неділю, 9 березня, стартує знаменита французька багатоденка Париж – Ніцца. До кожної з цих гонок читайте окреме прев’ю на чемпіоні.

Дайджест новин

– Один із ключових гонщиків Lidl Trek, Сорен Крог Андерсен, переніс операція з видалення доброякісної пухлини. Початок сезон для данського гонщика переноситься на квітень, найімовірніше – на його другу половину.

– Організатори Тур де Франс офіційно повідомили, що у 2026 році гонка розпочнеться у Барселоні. Сумарно в Каталонії відбудуться перші два етапи, кожен із яких фінішуватиме на підйомі біля Олімпійського стадіону подолання Монжуїка. Першим етапом буде командна розділка на 19,7 км. Цей вид програми з’явиться у маршруті Великої петлі вперше з 2019 року.

– Також у СМІ активно циркулюють чутки про те, що у 2027 році Тур де Франс розпочнеться в Лідсі. В Англії гонка востаннє стартувала у 2014 році.

– Rabobank повернеться у світ велоспорту влітку поточного року після майже 13-річної перерви. Нідерландський банк знову спонсоруватиме команду Visma Lease a Bike, титульним спонсором якої Rabobank і був з 1996 до кінця 2012 року. Скільки додаткових коштів ця співпраця принесе команді – наразі не відомо.

– Тадей Погачар продовжує підігрівати чутки щодо свого можливого дебюту на Париж – Рубе. "Коли я ознайомився з маршрутом, я побачив, що можу це зробити", – заявив словенський гонщик UAE Emirates.