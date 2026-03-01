Ван дер Пул виграв відкриття фламандського сезону. Підсумки тижня у велоспорті

Гонка тижня

28 лютого – Омлооп Хет Нюсблад (Бельгія)

Поява Матьє Ван дер Пула на Омлооп Хет Нюсблад суттєво змінила всі розклади перед стартом гонки. Якщо спершу імовірність спринта з селективної групи видавалася доволі високою (зрештою, саме так гонка завершилася торік, коли сенсаційно переміг Сорен Вереншольд), то рішення зіркового нідерландця в останній момент заявитися на відкриття фламандського сезону дуже сильно спутало карти.

Дуелі Ван дер Пула з його одвічним суперником, Воутом Ван Артом, утім, ми не побачили. Зірковий бельгієць на тижні перед Омлоопом захворів, і вийти на старт не зумів. Нічого серйозного, на щастя, не трапилося – вже наступного тижня бельгієць планує виступити на Страде Б'янке.

Воут Ван Арт La Presse

Ще одним фактором, який вплинув на хід гонки, стала погода. У суботу в Фландрії дощило, і покриття дороги було мокрим. Що, звісно ж, призводило до великої кількості падінь, роль яких у тому, що гонка стала селективною, була не меншою, ніж атаки зіркових гонщиків і високий темп.

Так трапилося, що від падінь та інших форсмажорів страждали здебільшого сильні спринтері. Падали Кейден Гроувз, Меттью Бреннан, Арно Де Лі, а Поль Маньє вибув із боротьби за найвищі місця через механічну поломку велосипеда: технічка Quick Step с працювала не надто оперативно, і часу було втрачено надто багато. Окрім топових спринтерів, побував на асфальті й ще один потенційний претендент на високі місця – швейцарець Штефан Кюнг, який у міжсезоння перейшов у Tudor Cycling. До слова, Кюнг отримав важку травму – перелом стегна. Він уже переніс операцію, про його повернення в гонки цієї весни не може бути мови.

Утім, і без цих падінь та поломок спринтери, найімовірніше, не боролися би за перемогу. На той момент попереду вже було тріо, яке відірвалося від пелотону за 45 км до фінішу на Моленбергу. Так, у певний момент пелотон зумів налагодити доволі ефективне переслідування та зусиллями Visma Lease a Bike та Lotto Intermarche відіграв у лідерів близько 20 секунд. Так, після падіння Де Лі Lotto Intermarche з роботи з переслідування виключилася. Проте і до падіння Арно та Бреннана за 18 км до фінішу здавалося, що шансів наздогнати лідерів у основної групи мало.

Ну а цими трьома лідерами були Ван дер Пул, Флоріан Вермеєрш і Тім Ван Дейке. При чому, ініціатором атаки, як не дивно, був не Матьє, а гонщик UAE Emirates. Тим не менше, на передостанньому хеллінгені дня, легендарному Муур ван Герардсберген, Ван Дер Пул легко та невимушено розібрався зі своїми попутчиками – на вершині підйому в нього вже було 18 секунд переваги, яку він впевнено дотримав до фінішу.

Матьє Ван дер Пул MrPinko

Ван дер Пул цього року дебютував на Омлоопі та одразу зумів перемогти – такого не вдавалося нікому з часів Мікеле Бартолі, який виграв цю одноденку в 2001 році та більше на неї не повертався. Історично Омлооп вважається своєрідною "чорною міткою" з точки зору перспектив на Турі Фландрії: виграти дві ці гонки в один сезон досі не вдавалося нікому.

Між гонками більше місяця, і втримати пікову форму протягом такого тривалого відрізку надто важко. Ван дер Пул же спробує зняти це прокляття. Він-то Омлооп виграв, проте чи перебуває він вже у піковій формі? У цьому є великі сумніви. Все ж перевага Матьє в класі над усіма суперниками, які були в стартлисті Омлоопа, настільки велика, що нідерландець може обігрувати їх навіть не в стовідсотковій готовності.

Ну а Тім Ван Дейке у боротьбі за друге місце випередив Вермеєрша, хоча протягом гонки виглядав гірше та практично не виходив на зміни. Для гонщика Red Bull Bora це перший у кар'єрі подіум на гонці Світового туру.

Тім Ван Дейке Instagram

Що стосується Вермеєрша, то його активність протягом гонки можна зрозуміти. Так, напевно, Флоріан розумів, що їде лише за третім місцем, проте забезпечити собі бодай якесь місце на подіумі йому було значно важливіше, ніж боротьба за друге місце з ризиком бути поглинутим пелотоном. Контракт Вермеєрша з UAE Emirates завершується наприкінці поточного сезону, і треба набивати собі ціну перед майбутніми переговорами з нинішніми чи потенційними роботодавцями.

Дайджест новин

– Матьє Ван дер Пул, чия участь в Омлооп Хет Нюсблад спершу не передбачалася, визначився зі своїм повним календарем на весняну частину сезону. До нього увійшли також Тіррено – Адріатико, Мілан – Санремо, Е3 Харельбеке, Гент – Вевельгем, Тур Фландрії та Париж – Рубе.

Головна несподіванка – відсутність у календарі Страде Б'янке. Дуже дивне рішення, враховуючи, що цьогорічний маршрут італійської одноденки спрощений в плані рельєфу, він створював для Ван дер Пула цілком реальні шанси поборотися з Тадеєм Погачаром за перемогу.

– У неприємну та потенційно небезпечну допінгову історію потрапив Марк Солер. Його батько контактував із одіозним лікарем Пепе Марті, якого ще в 2012 році дискваліфікували на 15 років у справі Ленса Армстронга.

Марк Солер Instagram

Поліція Іспанії тривалий час слідкувала за Марті та в серпні 2023 року зупинила фургон, в якому перебував лікар. Разом із Марті в ньому знаходився Солер-старший, який стверджує, що сам тренувався під керівництвом лікаря (Хауме Солер займається тріатлоном). За це батько велогонщика отримав 18 місяців дискваліфікації.

Прямого зв'язку між Марком Солером і лікарем Марті поки що не встановлено. Проте якщо правоохоронним органам вдасться довести прямий зв'язок між гонщиком UAE Emirates і забаненим лікарем, то іспанцеві загрожує до чотирьох років дискваліфікації.

– Нілсон Паулесс переніс операцію на коліні – йому видалили запалену тканину. Очікується, що відновлення займе 2-3 місяці. Таким чином, американський гонщик EF Education EasyPost пропустить всю весну, і з нормальною підготовкою до Тур де Франс теж є серйозні проблеми.

Нагадаємо, що проблеми з коліном вже зіпсували Паулессу сезон-2024. Щоправда, тоді йшлося про праве коліно, тепер – про ліве.

Тім Мерлір x.com/LeTour

– Невеселі справи й у Тіма Мерліра, який не міг нормально тренуватися через біль у коліні в грудні та січні. Генеральний менеджер Soudal Quick Step Юрген Форе заявив, що для повноцінного відновлення зірковому бельгійському спринтеру знадобиться ще 6 – 8 тижнів. Тому, раніше ніж на Тур де Франс розраховувати побачити оптимально готового Мерліра не варто.