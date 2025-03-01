Велоспорт. Вереншольд виграв першу класику сезону

Норвезький велогонщик команди UnoX Mobility Сорен Вереншольд виграв першу фламандську класику сезону 2025 року – бельгійську одноденку Омлооп Хет Нюсблад, дистанція якої склала 197 км.

У фінішному спринті 24-річний норвежець випередив француза Поля Маньє із команди Soudal Quick Step. Топ-3 замкнув бельгієць Яспер Філіпсен із команди Alpecin Deceuninck.

Зірковий бельгієць Воут Ван Арт із команди Visma Lease a Bike фінішував 11-м. Минулорічний переможець, словенець Ян Тратнік із Red Bull Bora Hansgrohe, посів 57 місце. Він отримав прокол колеса за 17 км до фінішу та випав із пелотону, програвши у підсумку 1 хвилину і 56 секунд.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Тур де Франс-2026 розпочнеться у Барселоні.