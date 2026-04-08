Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Велоспорт

Тур Країни Басків. Лоранс переміг із відриву

Олег Дідух — 8 квітня 2026, 19:16
Аксель Лоранс
Getty Images

Французький велогонщик команди Ineos Grenadiers Аксель Лоранс став переможцем третього етапу престижної іспанської багатоденки Світового туру Тур Країни Басків. У середу, 8 квітня, гонщики подолали 153 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Басаурі.

Маршрут 3 етапу
procyclingstats.com

У боротьбі з відриву Лоранс випередив іспанця Ігоря Аррієту з UAE Emirates. Топ-3 із відставанням у 14 секунд замкнув еритреєць Натнаель Тесфатсіон із Movistar.

Жовту майку лідера загального заліку зберіг француз Поль Сейксас із Decathlon CMA CGM, який виграв перші два етапи багатоденки.

Результати третього етапу:

Загальний залік:

У четвер, 9 квітня, в рамках четвертого етапу гонщики подолають 168 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Гальдакао.

Тур Країни Басків

Останні новини