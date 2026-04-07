Тур Країни Басків. Сейксас вдруге поспіль нокаутував суперників
Французький велогонщик команди Поль Сейксас став переможцем другого етапу престижної іспанської багатоденки Світового туру Тур Країни Басків. У вівторок, 7 квітня, гонщики подолали 165 км середньогірської дистанції з Памплони до Мендукіло Кабасулоа.
Результативною виявилася атака 19-річного Сейксаса за 26 км до фінішу на перевалі Сан Мігель де Аралар. У підсумку він на 1 хвилину та 25 секунд випередив групу переслідувачів, друге та третє місця відповідно посіли данець Маттіас Ск'єлмосе з Lidl Trek і словенець Прімож Рогліч із Red Bull Bora відповідно.
Для Сейксаса це друга перемога поспіль на Турі Країни Басків-2026, яка дозволила йому закріпити лідерство у загальному заліку. Напередодні він виграв розділку в Більбао.
Результати другого етапу:
Загальний залік:
У середу, 8 квітня, в рамках третього етапу гонщики подолають 153 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Басаурі.