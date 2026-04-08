Зіркового велогонщика збило авто лікарів під час Туру Країни Басків

Іменитий іспанський велогонщик команди Soudal Quick Step Мікель Ланда зазнав падіння на спуску з заключного перевалу на другому етапі Туру Країни Басків.

Про це повідомляє Het Nieuwsblad.

Кадри з Ландою, який лежить на асфальті, потрапили у телетрансляцію, проте сам момент падіння – ні. Після фінішу виявилося, що іспанець впав не через власну помилку: в нього врізався автомобіль лікарів гонки.

Es de no creer lo de nuestro Mikel Landa, cuando perseguía al grupo de Lipo, Skjelmose, Rogla, Del Toro, Ion...se va al suelo, por enésima vez en su carrera. Ánimo campeón!! #LandismoNeverDies pic.twitter.com/oIwNyqrvsv — 🔍 Clasificaciones Históricas (@ClasiHistorica) April 7, 2026

"Машина лікарів просто скинула Мікеля з велосипеда на вузькому та швидкісному спуску. І ми не отримали навіть простого вибачення. Ми робимо все для безпеки, а отримуємо ось таке", – заявив після фінішу генеральний менеджер Soudal Quick Step Юрген Форе.

Попри падіння, Ланда зумів продовжити гонку та фінішував із відставанням у понад 13 хвилин. Попри те, що 36-річний іспанець не отримав переломів чи інших серйозних травм, він вирішив не виходити на старт третього етапу, який відбудеться у середу, 8 квітня.