Зіркового велогонщика збило авто лікарів під час Туру Країни Басків
Мікель Ланда
Іменитий іспанський велогонщик команди Soudal Quick Step Мікель Ланда зазнав падіння на спуску з заключного перевалу на другому етапі Туру Країни Басків.
Про це повідомляє Het Nieuwsblad.
Кадри з Ландою, який лежить на асфальті, потрапили у телетрансляцію, проте сам момент падіння – ні. Після фінішу виявилося, що іспанець впав не через власну помилку: в нього врізався автомобіль лікарів гонки.
"Машина лікарів просто скинула Мікеля з велосипеда на вузькому та швидкісному спуску. І ми не отримали навіть простого вибачення. Ми робимо все для безпеки, а отримуємо ось таке", – заявив після фінішу генеральний менеджер Soudal Quick Step Юрген Форе.
Попри падіння, Ланда зумів продовжити гонку та фінішував із відставанням у понад 13 хвилин. Попри те, що 36-річний іспанець не отримав переломів чи інших серйозних травм, він вирішив не виходити на старт третього етапу, який відбудеться у середу, 8 квітня.