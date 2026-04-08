Зіркового велогонщика збило авто лікарів під час Туру Країни Басків

Олег Дідух — 8 квітня 2026, 13:25
Мікель Ланда
x.com/giroditalia

Іменитий іспанський велогонщик команди Soudal Quick Step Мікель Ланда зазнав падіння на спуску з заключного перевалу на другому етапі Туру Країни Басків.

Про це повідомляє Het Nieuwsblad.

Кадри з Ландою, який лежить на асфальті, потрапили у телетрансляцію, проте сам момент падіння – ні. Після фінішу виявилося, що іспанець впав не через власну помилку: в нього врізався автомобіль лікарів гонки.

"Машина лікарів просто скинула Мікеля з велосипеда на вузькому та швидкісному спуску. І ми не отримали навіть простого вибачення. Ми робимо все для безпеки, а отримуємо ось таке", – заявив після фінішу генеральний менеджер Soudal Quick Step Юрген Форе.

Попри падіння, Ланда зумів продовжити гонку та фінішував із відставанням у понад 13 хвилин. Попри те, що 36-річний іспанець не отримав переломів чи інших серйозних травм, він вирішив не виходити на старт третього етапу, який відбудеться у середу, 8 квітня.

Мікель Ланда

Тур Країни Басків

Тур Країни Басків. Сейксас вдруге поспіль нокаутував суперників
Тур Країни Басків. Сейксас виграв розділку
Третій титул Погачара на Турі Фландрії, вражаючий дебют Евенепула. Підсумки тижня
UCI сумнівається у можливості проведення в Іспанії міжнародних велогонок
Історичний хеттрик Ван дер Пула на Париж – Рубе, вражаючий дебют Погачара

Останні новини