Усі розділи
Тур Країни Басків. Сейксас виграв розділку

Олег Дідух — 6 квітня 2026, 18:52
Поль Сейксас
Французький велогонщик команди Decathlon CMA CGM Поль Сейксас став переможцем першого етапу престижної іспанської багатоденки Світового туру Тур Країни Басків. У понеділок, 6 квітня, спортсмени подолали 14 км горбистої гонки з роздільним стартом у Більбао.

Маршрут 1 етапу
Сейксас на 23 секунди випередив свого співвітчизника, Кевіна Воклена з Ineos Grenadiers. Топ-3 замкнув австрієць Фелікс Гроссшартнер із UAE Emirates. Для 19-річного французького вундеркінда це перша в кар'єрі перемога на рівні Світового туру.

Результати першого етапу:

У вівторок, 7 квітня, в рамках другого етапу гонщики подолають 165 км горбистої дистанції з Памплони до Мендукіло Кобасулоа. Напередодні Тадей Погачар втретє виграв Тур Фландрії.

