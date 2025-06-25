Будяк став чемпіоном України в розділці

Велогонщик команди Terengganu Cycling Team Анатолій Будяк завоював золото чемпіонату України в індивідуальній гонці з роздільним стартом. Дистанція гонки склала 40 км зі стартом і фінішем у селищі Бориня Львівської області.

У боротьбі за перемогу 29-річний спортсмен виявився сильнішим за Семена Сімона, якого випередив на 1 хвилину та 15 секунд. Бронзу із відставанням у 2 хвилини та 37 секунд завоював минулорічний чемпіон країни у цьому виді програми, Віталій Гринів.

Підсумкові результати:

Також Будяк у своїй кар’єрі чотири рази ставав срібним призером чемпіонату України в групових гонках.

Нагадаємо, вчора жіночу розділку на чемпіонаті України виграла Юлія Бірюкова. Вітчизняна першість триватиме до неділі, 29 червня.