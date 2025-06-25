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Бірюкова стала чемпіонкою України в розділці

Олег Дідух — 25 червня 2025, 14:58
Бірюкова стала чемпіонкою України в розділці
Юльга Кулинич, Юлія Бірюкова та Ольга Шекель
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Велогонщиця команди Laboral Kutxa Юлія Бірюкова завоювала золото чемпіонату України 2025 року в гонці з роздільним стартом. Дистанція гонки склала 25 км зі стартом і фінішем у селищі Бориня Львівської області.

Бірюкова випередила Ольгу Кулинич і Ольгу Шекель, які завоювали срібло та бронзу відповідно. Юлія стала чемпіонкою України в розділці вдруге поспіль.

Чемпіонат України 2025 року, який відбувається в Львівській області, триватиме до неділі, 29 червня. Будуть розіграні медалі в розділках і групових гонках серед чоловіків і жінок серед дорослих, а також у молодіжній (до 23 років) і юнацькій (до 19 років) вікових категоріях.

Нагадаємо, раніше Бірюкова фінішувала восьмою в загальному заліку французької багатоденки Тур Піренеїв.

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