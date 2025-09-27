Бірюкова – 25-та в груповій гонці на ЧС-2025

Українська велогонщиця Юлія Бірюкова фінішувала 25-ю в елітній груповій гонці серед жінок на чемпіонаті світу-2025 у Кігалі Руанда. Інша представниця України, Ольга Кулинич, посіла 51 місце.

Сенсаційну перемогу здобула канадка Магдален Вальєр. Компанію на подіумі їй склали новозеландка Ніам Фішер-Блек і іспанка Маві Гарсія, які відстали від чемпіонки на 23 і 27 секунд відповідно. Бірюкова програла Вальєр 4 хвилини та 16 секунд, Кулинич – 16 хвилин і 20 секунд.

Підсумкові результати:

Також у суботу, 27 вересня, на ЧС-2025 відбулася групова гонка серед юніорок. Там українка Мілана Ушакова посіла 33 місце.

Чемпіонат світу-2025 завершиться в неділю, 28 вересня, найпрестижнішим видом програми – елітною груповою гонкою чоловіків. Її старт запланований на 10:45 за київським часом.