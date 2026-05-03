Чемпіон Велоспорт

Українська велогонщиця виступить на жіночій Вуельті-2026

Олег Дідух — 3 травня 2026, 13:14
Юлія Бірюкова
Laboral Kutxa

Українська велогонщиця Юлія Бірюкова візьме участь у жіночій супербагатоденці Вуельта-2026. Вона потрапила до складу своєї команди, іспанської Laboral Kutxa. Її партнерками по команді на Вуельті будуть Усоа Остоласа, Аліче Ардзуффі, Ідойя Ерасо, Тіріль Йоргенсен, Паула Патіньо та Каталіна Сато.

Для Бірюкової це третя поспіль участь у Вуельті. Минулого року вона також брала участь у Джиро д'Італія.

Жіноча версія Вуельти цього року розігрується в 12-й раз в історії. Гонка пройде з 3 до 9 травня, спортсменки подолають 7 етапів сумарною дистанцією в 815 км. Заключний етап фінішуватиме на легендарному підйомі Альто де ль'Англіру.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Бірюкова продовжила контракт із Laboral Kutxa до кінця 2027 року.

Вуельта Юлія Бірюкова

Юлія Бірюкова

