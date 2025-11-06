Українська правда
Бірюкова продовжила контракт зі своєю командою ще на два роки

Олег Дідух — 6 листопада 2025, 13:28
Юлія Бірюкова
Laboral Kutxa

Найкраща велогонщиця України Юлія Бірюкова продовжила контракт зі своєю командою, Laboral Kutxa - Fundación Euskadi, ще на два роки – до кінця 2027 року.

Про це повідомляє пресслужба іспанської команди.

Бірюкова перейшла у Laboral Kutxa - Fundación Euskadi перед стартом поточного сезону, підписавши контракт на один рік. У 2025 році 27-річна українка взяла участь у жіночій Джиро д’Італія, де фінішувала 47-ю в загальному заліку.

"Наступного року наша команда зможе взяти участь у більшій кількості гонок, тому в мене є великі сподівання. Сподіваюся, все буде добре", – прокоментувала продовження спортсменка.

Laboral Kutxa - Fundación Euskadi виступає у дивізіоні Про – другому за силою дивізіоні світового велоспорту.

