Новаль і Окручінсьська виграли юніорські розділки на ЧС-2026, невдача Дубініної

Українська велогонщиця Кіра Дубініна невдало виступила в юніорській розділці 10,7 км на чемпіонаті світу 2026 року в канадському Монреалі. Вона посіла 47 місце з 57 учасниць, програвши 2 хвилини та 25 секунд.

Перемогу здобула полячка Марія Окручіньська, яка випередила бельгійку Яну Декруєнаре та британку Алію Клей.

Підсумкові результати (жінки):

У чоловіків юніорську розділку виграв іспанець Бенхамін Новаль, який випередив бельгійця Віка Де Смета та данця Мальте Рісб'єрга. Україна в чоловічій гонці серед юніорів представлена не була.

Підсумкові результати (чоловіки):

Раніше змішану естафету на ЧС-2026 виграла збірна Італії. У середу, 23 вересня, на ЧС-2026 день відпочинку, після чого спортсмени почнуть розігрувати комплекти нагород у групових гонках.