Ганна і Армірай стали національними чемпіонами в розділці

Цього тижня в більшості країн відбуваються національні чемпіонати з шосейного велоспорту. В четвер, 26 червня, у ряді країн відбулися гонки з роздільним стартом у чоловіків.

У Італії чемпіоном вчетверте поспіль і сумарно вшосте за кар’єру став Філіппо Ганна. На 28-кілометровій дистанції гонщик Ineos Grenadiers на 36 секунд випередив Філіппо Барончіні з UAE Emirates. Бронзу завоював Маттіа Каттанео з Soudal Quick Step.

Чемпіонат Італії-2025, розділка:

У Франції національним чемпіоном став Бруно Армірай із Decathlon Ag2r. На дистанції в 26,5 км він на 21 секунду випередив Кевіна Воклена з Arkea. Бронзу завоював 18-річний партнер Армірая по Decathlon Ag2r Поль Сейксас.

Чемпіонат Франції-2025, розділка:

Чемпіоном Великобританії став Ітан Хейтер, у Норвегії переміг ексчемпіон світу в цьому виді програми, Тобіас Фосс. Чемпіоном Люксембургу став Боб Юнгельс, а у Швейцарії за відсутності Штнфана Кюнга золото завоював Мауро Шмід.

Кюнг напередодні отримав травму на тренуванні, представник Groupama FDJ точно пропустить і недільну групову гонку. Його участь у Тур де Франс під питанням.

Нагадаємо, вчора, 25 червня, чемпіоном України у розділці став Анатолій Будяк.