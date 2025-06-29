Велленс став чемпіоном Бельгії, гучна сенсація в Італії

В неділю, 29 червня, в ряді країн відбулися групові гонки національних чемпіонатів з шосейного велоспорту. В Бельгії переможцем став Тім Велленс із UAE Emirates. Він на 38 секунд випередив Ремко Евенепула з Soudal Quick Step, який раніше завоював золото в розділці. Бронза у Ямпера Філіпсена із Alpecin Deceuninck, який програв 46 секунд.

Чемпіонат Бельгії-2025, групова гонка:

Гучною сенсацією завершився чемпіонат Італії. Перемогу святкував Філіппо Конка з любьительської команди Swatt Club. У фінішному спринті він випередив Алессандро Кові з UAE Emirates і Томаса Презенті з Soudal Quick Step Devo Team. Ще один гонщик Swatt Club, Маттіа Гаффурі, замкнув топ-5.

Чемпіонат Італії-2025, групова гонка:

В Іспанії перемогу здобув Іван Ромео із Movistar. Він на 56 секунд випередив Фернандо Берсело з Caja Rural. Бронзу з відставанням у 1 хвилину та 53 секунди завоював Роджер Адрія з Red Bull Bora.

Чемпіонат Іспанії-2025, групова гонка:

Вчора у жінок чемпіонкою України стала Юлія Бірюкова.