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Велленс став чемпіоном Бельгії, гучна сенсація в Італії

Олег Дідух — 29 червня 2025, 21:07
Велленс став чемпіоном Бельгії, гучна сенсація в Італії
Тім Велленс
instagram.com/tim.wellens

В неділю, 29 червня, в ряді країн відбулися групові гонки національних чемпіонатів з шосейного велоспорту. В Бельгії переможцем став Тім Велленс із UAE Emirates. Він на 38 секунд випередив Ремко Евенепула з Soudal Quick Step, який раніше завоював золото в розділці. Бронза у Ямпера Філіпсена із Alpecin Deceuninck, який програв 46 секунд.

Чемпіонат Бельгії-2025, групова гонка:

Гучною сенсацією завершився чемпіонат Італії. Перемогу святкував Філіппо Конка з любьительської команди Swatt Club. У фінішному спринті він випередив Алессандро Кові з UAE Emirates і Томаса Презенті з Soudal Quick Step Devo Team. Ще один гонщик Swatt Club, Маттіа Гаффурі, замкнув топ-5.

Чемпіонат Італії-2025, групова гонка:

В Іспанії перемогу здобув Іван Ромео із Movistar. Він на 56 секунд випередив Фернандо Берсело з Caja Rural. Бронзу з відставанням у 1 хвилину та 53 секунди завоював Роджер Адрія з Red Bull Bora.

Чемпіонат Іспанії-2025, групова гонка:

Вчора у жінок чемпіонкою України стала Юлія Бірюкова.

велоспорт Ремко Евенепул Тім Велленс

Ремко Евенепул

Евенепул став чемпіоном Бельгії в розділці
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