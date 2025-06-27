Евенепул став чемпіоном Бельгії в розділці

Велогонщик команди Soudal Quick Step Ремко Евенепул став чемпіоном Бельгії 2025 року в індивідуальній гонці з роздільним стартом. Це його другий національний титул у цьому виді програми – раніше він перемагав у 2022 році.

На дистанції в 40,5 ка Евенепул на 1 хвилину і 11 секунд випередив Флоріана Вермеєрша з UAE Emirates. Бронзу завоював Алек Сегарт із Lotto.

Чемпіонат Бельгії-2025, розділка:

На чемпіонаті Іспанії траса цього року була гірською: підйом довжиною в 13,8 км з середнім градієнтом у 5,2%. Такий специфічний маршрут подарував сенсаційні результати: переміг Абель Болдерстоун із Caja Rural. Він на 20 і на 25 секунд відповідно випередив Давіда Де Ла Круса з Q36.5 і Рауля Гарсію П’єрну з Arkea.

Чемпіонат Іспанії-2025, розділка:

Вчора, 26 червня, чемпіоном Італії став Філіппо Ганна.