Вінгегор: Ми не боїмося Погачара

Зірковий данський велогонщик команди Visma Lease a Bike Йонас Вінгегор поділився очікуваннями від протистояння з Тадеєм Погачаром на Тур де Франс-2025.

28-річного данця цитує Cyclingnews.

"Я точно можу сказати, що я сильніший, ніж будь-коли до цього. Побачимо, чи буде цього достатньо. Ми не боїмося Погачара, але дуже поважаємо його та те, що він здатен робити. Коли ти маєш такого суперника як Тадей, це змушує тебе витискати максимум із себе. Це змушує мене прогресувати, і тому я його дуже поважаю", – заявив спортсмен.

Нагадаємо, Вінгегор вигравав Тур де Франс в 2022 і 2023 роках, Погачар – у 2020, 2021 і 2024. В останні 4 роки зі два гонщики неодмінно посідали перші два місця в загальному заліку "Великої петлі".

Тур-2025 стартує у суботу, 5 липня в Ліллі. Раніше очікуваннями від гонки поділився сам Погачар.