Погачар озвучив очікування від Тур де Франс-2025

Чинний чемпіон Тур де Франс словенець Тадей Погачар поділився очікуваннями від цьогорічної гонки.

Його слова передає Reuters.

" Це був чудовий сезон, поки що все ідеально. І поїхати сюди на Тур як один із фаворитів – це честь. Я задоволений і сподіваюся, що зможу виправдати очікування", – зізнався 26-річний велогонщик.

Очікується, що данець Йонас Вінгегор буде найсильнішим суперником Погачара протягом трьох тижнів гонок. Тадей визнав, що змагатися з таким конкурентом непросто.

"Останні п’ять років були досить напруженими між мною та Йонасом. Це чудова конкуренція, суперництво, і я думаю, що цей рік буде більш-менш такий самий, як і останні кілька років. Я з нетерпінням чекаю можливості знову змагатися з Йонасом. Я думаю, що він у чудовій формі", – додав Тадей.

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Словенець також не обіцяє захопити лідерство відразу. Він розуміє, що перший тиждень Тур де Франс-2025 буде складний.

" Як завжди, перший тиждень Туру – один із найнапруженіших і найнервовіших тижнів. Я не думаю, що моєю метою має бути виграш часу протягом першого тижня, потрібно просто бути обережним, обійтися без жодної невдачі та якихось інцидентів, щоб пережити перший тиждень", – підсумував Погачар.

Нагадаємо, Тадей Погачар став переможцем престижної французької багатоденки Світового туру Критеріум Дофіне, яка вважається генеральною репетицією Тур де Франс.

Цьогорічний Тур де Франс буде 112-м в історії. Розпочнеться 5 липня у Ліллі, а завершиться 27 липня у Парижі. Погачар ставав переможцем у 2020, 2021 та 2024 роках.