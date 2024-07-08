На війні загинув багаторазовий чемпіон України з велоспорту Андрій Куценко

У боях за Україну загинув титулований український велосипедист Андрій Куценко. Йому було 35 років.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

Андрій був багаторазовим чемпіоном України з велоспорту і майстром спорту міжнародного класу, неодноразово брав участь у чемпіонатах світу та Європи.

Початок повномасштабного вторгнення Герой зустрів у Італії, але повернувся в Україну, щоб добровільно вступити до лав Збройних сил України. Понад два роки Андрій захищав Батьківщину на різних ділянках фронту у складі 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".

Прощання з полеглим воїном відбудеться завтра, 9 липня, у його рідній Жовкві, що на Львівщині.