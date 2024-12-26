Колишній лідер Джиро д’Італія помер у віці 60 років

У вівторок, 24 грудня у віці 60 років пішов з життя відомий у минулому французький велогонщик Паскаль Ерве.

Про це повідомляє A Bola.

Причини смерті спортсмена не називаються. Проте у вересні минулого року йому повністю видалили шлунок через рак.

Професійна кар’єра Ерве тривала з 1994 до 2001 року. Його головним успіхом є перемога на етапі Джиро д’Італія-1996, яка дозволила французу на один день перехопити рожеву майку лідера загального заліку.

Двічі у кар’єрі гонщик потрапляв у допінгові скандали. У 1998 році він, разом з усіма партнерами по команді Festina, був знятий з Тур де Франс через підозри у вживанні допінгу. У 2001 році Ерве здав позитивний тест на еритропоетин і отримав дискваліфікацію, після якої уже не повернувся у великий спорт.

Нагадаємо, 18 грудня пішов з життя легендарний бельгійський велогонщик Рік Ван Лоой.