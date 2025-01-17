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Пономар підписав контракт із мексиканською велокомандою

Олег Дідух — 17 січня 2025, 17:25
Пономар підписав контракт із мексиканською велокомандою
Андрій Пономар
team-corratec.com

Українець Андрій Пономар став гонщиком мексиканської велокоманди Petrolike.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Контракт розраховано на один рік – до завершення сезону-2025. Petrolike є командою Континентального дивізіону – третьої за силою ліги світового велоспорту.

З 10 серпня 2023 року Пономар виступав за італійську Corratec Vini Fantini – команду Проконтинентального туру, другого за силою дивізіону світового велоспорту. Починав 2023 рік українець у французькій команді Світового туру Arkea Samsic.

Розпочинав свою кар’єру Пономар в іншій команді Проконтинентального туру, Androni Giocattoli, в складі якої в 2021 і 2022 роках брав участь у Джиро д’Італія. Багаторічний генеральний менеджер Androni Giocattoli, Джанні Савіо, помер наприкінці минулого року.

Минулого тижня повідомлялося про те, що Марк Падун завершив кар’єру в 28-річному віці.

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