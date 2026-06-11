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Команда Пономаря перебуває на межі зникнення

Олег Дідух — 11 червня 2026, 14:24
Команда Пономаря перебуває на межі зникнення
Андрій Пономар
team-corratec.com

Мексиканська велокоманда Petrolike, за яку виступає українець Андрій Пономар, перебуває на межі зникнення.

Про це повідомляє Domestique Cycling.

Petrolike виступає у Про турі – третьому за силою дивізіоні професійного велоспорту. У неї виникла заборгованість перед гонщиками та персоналом по зарплатах. З травня команда не бере участі в гонках, а її запрошення на молодіжну Джиро д'Італія було анульоване.

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) дав Petrolike час на погашення заборгованості. Якщо мексиканська команда не погасить заборгованість – її ліцензія буде анульована, а всі гонщики стануть вільними агентами. Дедлайн погашення заборгованості – 12 червня.

Пономар виступає за Petrolike з початку 2025 року. У вересні минулого року посів 10 місце на Меморіалі Марко Пантані.

Андрій Пономар

Андрій Пономар

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