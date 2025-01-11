Відомий український велогонщик завершив кар’єру в віці 28 років

Іменитий український велогонщик Марк Падун завершив кар’єру в віці 28 років.

Про це повідомляється на сторінці гонщика на статистичному порталі ProCyclingStats.

Датою завершення кар’єри вказано 31 грудня 2024 року. Саме того дня завершився контракт Падуна з командою Corratec Vini Fantini, в складі якої він провів минулий сезон.

За весь 2024 рік Падун провів лише 6 гоночних днів (останній – 30 червня), в яких двічі зійшов з дистанції, одного разу не вписався в ліміт часу, найкращий результат – 161 місце на першому етапі Тіррено – Адріатико.

У листопаді легенда українського велоспорту, Ярослав Попович, в інтерв’ю Чемпіону розповів про те, що Падун під час сезону зник і не виходив на зв’язок зі своєю командою.

Професійна кар’єру Марка розпочалася в 2017 році, окрім Corratec Vini Fantini він також виступав у командах Світового туру – Bahrain Victorious і ED Education.

Головними успіхами в кар’єрі українця стали дві поспіль перемоги на етапах Критеріума Дофіне-2021, перемога на етапі Туру Альп-2018, а також потрапляння у топ-3 на етапах Джиро д’Італія-2020 і Вуельти-2018.