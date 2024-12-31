Помер легендарний італійський спортивний директор

У понеділок, 30 грудня пішов з життя генеральний менеджер італійської проконтинентальної велокоманди Glacial – Selle Italia Джанні Савіо. Йому було 76 років.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Савіо працював у команді з 1996 року, спочатку як спортивний директор, з 2010 року – як генеральний менеджер.

За час роботи італійського фахівця Glacial – Selle Italia заробила собі реноме однієї з головних кузень молодих талантів у світовому велоспорті. Одним з останніх зіркових вихованців команди став переможець Джиро д’Італія та Тур де Франс, колумбієць Еган Берналь.

Саме під керівництом Савіо розпочинав свою кар’єру і український велогонщик Андрій Пономар, який виступав за Glacial – Selle Italia у 2021–2022 роках.

Нагадаємо, минулого тижня у віці 60 років помер колишній французький велогонщик Паскаль Ерве.