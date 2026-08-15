Український велогонщик перейшов у команду, за яку виступає росіянин

Український велогонщик Андрій Пономар знайшов нову команду в розпал велосезону-2026. З 12 серпня він числиться гонщиком скромної італійської команди General Store - Essegibi - F.Lli Curia.

Згідно з даними популярного ресурсу ProCyclingStats, контракт розрахований до завершення поточного сезону.

Зазначимо, що у складі General Store - Essegibi - F.Lli Curia виступає "нейтральний" російський велогонщик Іван Меньшов, син колишнього переможця Джиро д'Італія та дворазового чемпіона Вуельти Дениса Меньшова.

До переходу в General Store - Essegibi - F.Lli Curia Пономар протягом двох місяців знаходився без команди: 14 червня він покинув мексиканську Petrolike, за яку виступав з початку 2025 року. Ця команда припинила існування через фінансові проблеми.

Свою останню на даний момент гонку 23-річний Пономар провів 26 квітня поточного року, коли посів 4 місце на італійській одноденці Джиро Дель Аппенніно.