Тур де Франс. Філіпсен переміг із відриву

Бельгійський велогонщик команди Alpecin Premer Tech Яспер Філіпсен став переможем 17 етапу Тур де Франс-2026. У середу, 22 липня, гонщики подолали 175 км горбистої дистанції з Шамбері до Вуарона.

Маршрут 17 етапу letour.fr

У фінішному спринті з масового відриву дня Філіпсен випередив швейцарця Мауро Шміда з Jayco AlUla та Олава Коойя з Decathlon CMA CGM. Для бельгійця це 11-та в кар'єрі перемога на Тур де Франс і сумарно 17-та в кар'єрі на Гран турах.

LOOK AT WHAT THAT MEANS TO JASPER PHILIPSEN 🥹



The emotions pour out as Philipsen finally gets his stage win at the 2026 Tour de France 💛 pic.twitter.com/4KKdKyzoTk — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 22, 2026

Лише восьмим фінішував данець Мадс Педерсен із Lidl Trek, що дозволило Філіпсену підібратися до нього на відстань усього 7 очок у боротьбі за зелену майку найкращого спринтера.

Пелотон фінішував із відставанням у 8 хвилин і 46 секунд. Словенець Тадей Погачар із команди UAE Emirates впевнено зберіг жовту майку лідера загального заліку.

Результати 17 етапу:

Загальний залік:

Напередодні 16 етап виграв Ремко Евенепул. У четвер 23 липня, в рамках 18 етапу гонщики подолають 186 км дистанції з Вуарона до гірського фінішу в Орсієр-Мерлетт.