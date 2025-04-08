Найкращого велогонщика світу засвистали на тенісному турнірі в Монте Карло
Тадей Погачар
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Зіркового словенського велогонщика Тадея Погачара засвистали під час матчу престижного грунтового турніру серії Мастерс у Монте Карло.
У понеділок, 7 квітня, 26-річний спортсмен разом зі своєю дівчиною, велогонщицею Уршкою Жигарт, відвідав матч між Лоренцо Музетті та Бу Юньчаокете (4:6, 7:5, 6:3). Пара з’явилася на трибунах із запізненням, коли в самому розпалі був другий сет.
Поява Погачара на трибунах відволікла тенісистів, і матч довелося призупинити, поки гонщик UAE Emirates разом зі своєю дівчиною зайняли свої місця на трибунах. Це не сподобалося глядачам, які зустріли невчасну появу словенської пари свистом.
Нагадаємо, днем раніше, 6 квітня, Погачар вдруге в кар’єрі виграв легендарну бельгійську одноденку Тур Фландрії.