Найкращого велогонщика світу засвистали на тенісному турнірі в Монте Карло

Зіркового словенського велогонщика Тадея Погачара засвистали під час матчу престижного грунтового турніру серії Мастерс у Монте Карло.

У понеділок, 7 квітня, 26-річний спортсмен разом зі своєю дівчиною, велогонщицею Уршкою Жигарт, відвідав матч між Лоренцо Музетті та Бу Юньчаокете (4:6, 7:5, 6:3). Пара з’явилася на трибунах із запізненням, коли в самому розпалі був другий сет.

Поява Погачара на трибунах відволікла тенісистів, і матч довелося призупинити, поки гонщик UAE Emirates разом зі своєю дівчиною зайняли свої місця на трибунах. Це не сподобалося глядачам, які зустріли невчасну появу словенської пари свистом.

POGACAR tomou pito da arbitra do Master 1000 de Monte Carlo por chegar atrasado para ocupar seu assento. 😂 pic.twitter.com/gl0lOWQyrS — O País Do Ciclismo (@opaisdociclismo) April 8, 2025

Нагадаємо, днем раніше, 6 квітня, Погачар вдруге в кар’єрі виграв легендарну бельгійську одноденку Тур Фландрії.